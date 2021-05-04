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Разговор Путина и Байдена был бы полезен обеим странам, считает Блинкен
Разговор Путина и Байдена был бы полезен обеим странам, считает Блинкен
Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T20:18
2021-05-04T20:37
россия
энтони блинкен
государственный департамент сша
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал Блинкен в интервью Financial Times.Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе."Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия - ред.) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря", - добавил Блинкен.Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают "более предсказуемые" отношения с РФ и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на "безрассудные и агрессивные действия". Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность."Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал Блинкен.
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россия, энтони блинкен, государственный департамент сша, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Разговор Путина и Байдена был бы полезен обеим странам, считает Блинкен

20:18 04.05.2021 (обновлено: 20:37 04.05.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinТони Блинкен
Тони Блинкен - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал Блинкен в интервью Financial Times.
Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе.
"Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия - ред.) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря", - добавил Блинкен.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
19:47
Блинкен заявил о твердой позиции США против "Северного потока — 2"
Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают "более предсказуемые" отношения с РФ и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на "безрассудные и агрессивные действия". Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность.
"Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал Блинкен.
 
РоссияЭнтони БлинкенГосударственный департамент СШАДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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