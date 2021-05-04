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Разговор Путина и Байдена был бы полезен обеим странам, считает Блинкен

Разговор Путина и Байдена был бы полезен обеим странам, считает Блинкен

Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T20:18

2021-05-04T20:18

2021-05-04T20:37

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государственный департамент сша

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Возможный разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина лицом к лицу пойдет на пользу странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу", - сказал Блинкен в интервью Financial Times.Ранее Байден пригласил Путина на двусторонний саммит этим летом в Европе."Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это (дипломатия - ред.) вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря", - добавил Блинкен.Он повторил ранее выраженную позицию, что США предпочитают "более предсказуемые" отношения с РФ и не добиваются эскалации, но готовы отвечать на "безрассудные и агрессивные действия". Он также заявил, что страны могут сотрудничать по ряду вопросов, таким как стратегическая стабильность."Президент Байден твердо считает, что важно говорить ясно и прямо, и один из лучших способов сделать это - встретиться лицом к лицу", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20210504/blinken-1731132901.html

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россия, энтони блинкен, государственный департамент сша, джо байден, владимир путин, сша, в мире