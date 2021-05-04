Блинкен заявил о твердой позиции США против "Северного потока — 2"
19:47 04.05.2021 (обновлено: 20:14 04.05.2021)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции США против "Северного потока 2", сообщил госдепартамент по итогам встречи министров в Лондоне.
"Госсекретарь также поднял вопрос о том, что администрация (США) выступает твердо против трубопровода "Северный поток 2", - сообщил в заявлении представитель госдепа Нед Прайс.
Также, по его словам, обсуждалась поддержка Украины.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.