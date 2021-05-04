https://ria.ru/20210504/blinken-1731132901.html

Блинкен заявил о твердой позиции США против "Северного потока — 2"

Блинкен заявил о твердой позиции США против "Северного потока — 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции США против "Северного потока 2", сообщил госдепартамент... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:47

2021-05-04T19:47

2021-05-04T20:14

россия

allseas

nord stream 2 ag

нед прайс

газпром

александр новак

украина

северный поток — 2

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 4 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил министру иностранных дел Германии Хайко Маасу о твердой позиции США против "Северного потока 2", сообщил госдепартамент по итогам встречи министров в Лондоне."Госсекретарь также поднял вопрос о том, что администрация (США) выступает твердо против трубопровода "Северный поток 2", - сообщил в заявлении представитель госдепа Нед Прайс."Госсекретарь и министр иностранных дел подчеркнули, что трансатлантическое сотрудничество необходимо перед лицом дестабилизирующих действий России, Китая и Ирана", - добавил Прайс.Также, по его словам, обсуждалась поддержка Украины."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ная дочерняя компания "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток 2" построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам: примерно 93 километра в датских водах и около 28 километров в немецких. Как сообщал 25 апреля вице-премьер РФ Александр Новак, Россия уверена, что газопровод "Северный поток 2" будет достроен, работа над этим продолжается.

https://ria.ru/20210430/potok-1730606699.html

https://ria.ru/20210429/gazoprovod-1730484038.html

россия

украина

сша

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