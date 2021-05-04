Байден заявил, что надеется на встречу с Путиным в июне
22:05 04.05.2021 (обновлено: 22:17 04.05.2021)
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по России в Восточном зале Белого дома
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 4 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден надеется встретиться с Владимиром Путиным в июне во время поездки в Европу.
"Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет", — сказал Байден журналистам.
Байден предложил провести саммит летом в одной из европейских стран. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее. Кремль сообщал, что возможные сроки саммита уже обсуждаются.
Как отметили в Белом доме, лидеры могут обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального и ситуацию на Украине. При этом пресс-секретарь Джен Псаки подчеркнула, что пока у нее нет информации о сроках саммита и подтверждения того, что он действительно состоится.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации. При этом ответственность за дальнейшее развитие диалога он возложил на Россию. Если российская сторона поведет себя "безрассудно или агрессивно", то Штаты ответят, подчеркнул госсекретарь. По словам Блинкена, на саммите лидеры могут обсудить эти вопросы.