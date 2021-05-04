https://ria.ru/20210504/bagdasarov-1731095662.html
Биография Михаила Багдасарова
Биография Михаила Багдасарова
Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T14:19
2021-05-04T14:19
2021-05-04T14:19
россия
артур багдасаров
росгосцирк
азербайджан
справки
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росгосцирка.Ниже приводится биографическая справка.Известный дрессировщик хищников, народный артист России Михаил Ашотович Багдасаров родился 23 мая 1945 года в Баку (Азербайджан).С детства мечтал стать дрессировщиком. Впервые в цирк попал в возрасте 12 лет. Начинал с конюха, работал у дрессировщиков Дмитрия Кострюкова, Бориса Манжелли, Юрия Дурова, Вальтера Запашного.В шестнадцать лет стал униформистом (группа рабочих, обслуживающих цирковую арену во время представления и на репетициях).Когда Михаилу Багдасарову исполнилось 18 лет он был принят учеником к дрессировщикам тигров Маргарите Назаровой и Константину Константиновскому. Был служащим по уходу за животными, ассистентом, тренером-дрессировщиком. В группе Назаровой Багдасаров проработал более десяти лет.С Назаровой и Константиновским Михаил Багдасаров снимался в фильмах "Полосатый рейс" (1961), "Сегодня новый аттракцион" (1966) и других.В 1973 году Багдасаров начал выступать самостоятельно с программой "Забавные ослики".Первый успех пришел к нему в 1979 году, когда он представил свой новый аттракцион "Давид Сасунский", в котором под музыку из балета Арама Хачатуряна "Спартак" выводил на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов и пум.В 1991 году был выпущен аттракцион "Тигры-Шоу" с 18 уссурийскими тиграми. В этом аттракционе Багдасаров стал работать с дочерью Кариной. Через несколько лет к ним присоединился сын Багдасарова Артур. В настоящее время аттракцион "Тигры-Шоу", в состав которого входят амурские и бенгальские тигры, продолжает с большим успехом гастролировать по циркам мира. На арену вместе с тиграми выходят дети дрессировщика Карина и Артур Багдасаровы, которые стали продолжателями дела своего отца.В 2012-2018 годах Михаил Багдасаров был художественным руководителем Нижегородского цирка.В последние годы работал в Росгосцирке.Заслуженный артист Армянской ССР (1980), Народный артист России (1997).Четвертого мая 2021 года стало известно, что Михаил Багдасаров скончался.
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россия, артур багдасаров, росгосцирк, азербайджан, справки
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Народный артист России, дрессировщик хищников Михаил Багдасаров скончался на 76-м году жизни от коронавируса, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Росгосцирка.
Ниже приводится биографическая справка.
Известный дрессировщик хищников, народный артист России Михаил Ашотович Багдасаров родился
23 мая 1945 года в Баку (Азербайджан).
С детства мечтал стать дрессировщиком. Впервые в цирк попал в возрасте 12 лет. Начинал с конюха, работал у дрессировщиков Дмитрия Кострюкова, Бориса Манжелли, Юрия Дурова, Вальтера Запашного.
В шестнадцать лет стал униформистом (группа рабочих, обслуживающих цирковую арену во время представления и на репетициях).
Когда Михаилу Багдасарову исполнилось 18 лет он был принят учеником к дрессировщикам тигров Маргарите Назаровой и Константину Константиновскому. Был служащим по уходу за животными, ассистентом, тренером-дрессировщиком. В группе Назаровой Багдасаров проработал более десяти лет.
С Назаровой и Константиновским Михаил Багдасаров снимался
в фильмах "Полосатый рейс" (1961), "Сегодня новый аттракцион" (1966) и других.
В 1973 году Багдасаров начал выступать самостоятельно с программой "Забавные ослики".
Первый успех пришел к нему в 1979 году, когда он представил свой новый аттракцион "Давид Сасунский", в котором под музыку из балета Арама Хачатуряна "Спартак" выводил на манеж львов, тигров, пантер, ягуаров, леопардов и пум.
В 1991 году был выпущен аттракцион "Тигры-Шоу" с 18 уссурийскими тиграми. В этом аттракционе Багдасаров стал работать с дочерью Кариной. Через несколько лет к ним присоединился сын Багдасарова Артур. В настоящее время аттракцион "Тигры-Шоу", в состав которого входят амурские и бенгальские тигры, продолжает с большим успехом гастролировать
по циркам мира. На арену вместе с тиграми выходят дети дрессировщика Карина и Артур Багдасаровы, которые стали продолжателями
дела своего отца.
В 2012-2018 годах
Михаил Багдасаров был художественным руководителем Нижегородского цирка
.
В последние годы работал в Росгосцирке.
Заслуженный артист
Армянской ССР (1980), Народный артист России (1997).
Четвертого мая 2021 года стало известно, что Михаил Багдасаров скончался
.