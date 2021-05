https://ria.ru/20210504/apellyatsiya-1731134213.html

Суд в Египте отклонил апелляцию владельца Ever Given на арест судна

Суд в Египте отклонил апелляцию владельца Ever Given на арест судна

Суд по экономическим делам города Исмаилия в Египте отклонил апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given на решение арестовать судно и его груз, сообщила... РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T19:57

2021-05-04T19:57

2021-05-04T19:57

инцидент с судном ever given в суэцком канале

ever given

суэцкий канал

китай

роттердам

египет

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1c/1603178815_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7c2ac260db1343da3b48b0118f34ce79.jpg

КАИР, 4 мая - РИА Новости. Суд по экономическим делам города Исмаилия в Египте отклонил апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given на решение арестовать судно и его груз, сообщила египетская газета Al-Ahram.Суд во вторник "вынес решение отклонить жалобу, поданную компанией-владельцем блокировавшего Суэцкий канал судна Ever Given, и поддержать решение о его задержании", пишет издание.Страховая компания UK Club сообщила 23 апреля, что владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций.Ранее в апреле суд Исмаилии по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации.В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа подтвердил 26 апреля стремление обеспечить успех переговоров с компанией-владельцем и страховой компанией и прийти к удовлетворяющему все стороны компромиссному решению, выразив надежду на скорое достижение соглашения.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

https://ria.ru/20210413/konfiskatsiya-1728148946.html

суэцкий канал

китай

роттердам

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, ever given, суэцкий канал, китай, роттердам, египет, в мире