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Суд в Египте отклонил апелляцию владельца Ever Given на арест судна
Суд в Египте отклонил апелляцию владельца Ever Given на арест судна
Суд по экономическим делам города Исмаилия в Египте отклонил апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given на решение арестовать судно и его груз, сообщила... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T19:57
2021-05-04T19:57
инцидент с судном ever given в суэцком канале
ever given
суэцкий канал
китай
роттердам
египет
в мире
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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Суд по экономическим делам города Исмаилия в Египте отклонил апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given на решение арестовать судно и его груз, сообщила египетская газета Al-Ahram.Суд во вторник "вынес решение отклонить жалобу, поданную компанией-владельцем блокировавшего Суэцкий канал судна Ever Given, и поддержать решение о его задержании", пишет издание.Страховая компания UK Club сообщила 23 апреля, что владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций.Ранее в апреле суд Исмаилии по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации.В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа подтвердил 26 апреля стремление обеспечить успех переговоров с компанией-владельцем и страховой компанией и прийти к удовлетворяющему все стороны компромиссному решению, выразив надежду на скорое достижение соглашения.Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, ever given, суэцкий канал, китай, роттердам, египет, в мире

Суд в Египте отклонил апелляцию владельца Ever Given на арест судна

19:57 04.05.2021
 
© РИА Новости / Ахмед МахмудБуксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала
Буксиры возле контейнеровоза Ever Given, севшего на мель на 151-м километре Суэцкого канала - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
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КАИР, 4 мая - РИА Новости. Суд по экономическим делам города Исмаилия в Египте отклонил апелляцию владельца контейнеровоза Ever Given на решение арестовать судно и его груз, сообщила египетская газета Al-Ahram.
Суд во вторник "вынес решение отклонить жалобу, поданную компанией-владельцем блокировавшего Суэцкий канал судна Ever Given, и поддержать решение о его задержании", пишет издание.
Страховая компания UK Club сообщила 23 апреля, что владельцы контейнеровоза подали апелляцию в суд Исмаилии на решение арестовать судно и его груз. В качестве основания для апелляции компания назвала несколько причин, включая сомнения в "легитимности ареста груза" и "отсутствие подтверждающих обоснований для весьма значительных требований администрации Суэцкого канала" по выплате компенсаций.
Ранее в апреле суд Исмаилии по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда. Судно находится сейчас в районе Большого Горького озера в самой широкой части канала.
Контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 19:58
Страховая компания прокомментировала конфискацию судна Ever Given
Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит контейнеровоз, сообщила в апреле, что ведет переговоры о снижении суммы компенсации.
В свою очередь, глава администрации канала Усама Рабиа подтвердил 26 апреля стремление обеспечить успех переговоров с компанией-владельцем и страховой компанией и прийти к удовлетворяющему все стороны компромиссному решению, выразив надежду на скорое достижение соглашения.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, направлявшийся из КНР в Роттердам, 23 марта сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. Судно сняли с мели 29 марта после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.
"Пробка" в Суэцком канале: контейнеровоз сел на мель и перекрыл движение
© REUTERS / Suez Canal Authority

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AFP 2021 / Suez Canal

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

Суэцкий канал, заблокированный контейнеровозом Ever Given
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
© REUTERS / Suez Canal Authority

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
© AP Photo / Suez Canal Authority

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

Лодка в Исмаилии, Египет. 24 марта 2021 года
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Sam Madgy

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

Корабли стоят на якоре в озере Тимсах, посередине Суэцкого перешейка. 25 марта 2021
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
© AP Photo / Suez Canal Authority

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
© REUTERS / Ahmed Fahmy

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
© AP Photo / Suez Canal Authority

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

Глава Администрации Суэцкого канала возле контейнеровоза Ever Given севшего на мель
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
1 из 11

Контейнеровоз длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Роттердам, сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала.

© REUTERS / Suez Canal Authority
2 из 11

Ever Given перегородил канал и перекрыл движение на одном из самых загруженных морских торговых путей в мире.

© AFP 2021 / Suez Canal
3 из 11

Причиной инцидента стало ухудшение видимости из-за песчаной бури, сопровождающейся ураганным ветром.

© REUTERS / European Space Agency Copernicus Sentinel-2 Satellite Image
4 из 11

Спустя сутки контейнеровоз удалось частично снять с мели, сейчас он находится у берега. Однако движение по каналу все еще заблокировано.

© REUTERS / Suez Canal Authority
5 из 11

В спасательной операции и возобновлении навигации участвуют восемь буксиров.

© AP Photo / Suez Canal Authority
6 из 11

Десятки кораблей ждут очереди на входах в Суэцкий канал на севере и юге, еще три корабля оказались заперты в самом канале.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
7 из 11

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, — самая крупная искусственная водная артерия мира.

© AP Photo / Sam Madgy
8 из 11

Грузовики ждут, чтобы проехать через главные ворота порта El Ain El Sokhna к Суэцкому каналу.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
9 из 11

Ежедневно канал пересекают более 50 судов.

© AP Photo / Suez Canal Authority
10 из 11

На долю Суэцкого канала приходится 10-12 процентов мирового морского грузооборота.

© REUTERS / Ahmed Fahmy
11 из 11

Глава администрации Суэцкого канала возле севшего на мель контейнеровоза Ever Given.

© AP Photo / Suez Canal Authority
 
Инцидент с судном Ever Given в Суэцком каналеEver GivenСуэцкий каналКитайРоттердамЕгипетВ мире
 
 
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