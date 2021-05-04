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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210504/antalya-1731141109.html
Анталья вышла из красной зоны по COVID-19
Анталья вышла из красной зоны по COVID-19
Ряд провинций Турции, в том числе курортные Анталья и Мугла, покинули красную зону, в которую входят провинции с очень высоким риском по коронавирусу, сообщает... РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T21:07
2021-05-04T21:07
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
мевлют чавушоглу
здоровье - общество
турция
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Ряд провинций Турции, в том числе курортные Анталья и Мугла, покинули красную зону, в которую входят провинции с очень высоким риском по коронавирусу, сообщает минздрав страны.Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, а к началу мая сократился более чем в два раза при близким к максимальному показателям числа смертей за сутки - 350-400.При этом суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции, который в понедельник опустился до месячного минимума - 24 347, возрос во вторник до 28 997, за сутки скончались 336 больных.На опубликованной минздравом Турции во вторник карте видно, что число случаев коронавируса на 100 тысяч населения упало за последнюю неделю в Анталье до 200, Мугле - до 183. Стамбул, Анкара и Измир остались в красной зоне с показателями 532, 362 и 223 на 100 тысяч населения. Наименьшая заболеваемость зарегистрирована в юго-восточных турецких провинциях Ширнак, Мардин, Сиирт, Ван и Шанлыурфа (менее 100 на 100 тысяч населения).Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахретттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов,Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
https://ria.ru/20210504/turtsiya-1731098694.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мевлют чавушоглу, здоровье - общество, турция

Анталья вышла из красной зоны по COVID-19

21:07 04.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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АНКАРА, 4 мая - РИА Новости. Ряд провинций Турции, в том числе курортные Анталья и Мугла, покинули красную зону, в которую входят провинции с очень высоким риском по коронавирусу, сообщает минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, а к началу мая сократился более чем в два раза при близким к максимальному показателям числа смертей за сутки - 350-400.
При этом суточный прирост выявленных заболевших коронавирусом в Турции, который в понедельник опустился до месячного минимума - 24 347, возрос во вторник до 28 997, за сутки скончались 336 больных.
На опубликованной минздравом Турции во вторник карте видно, что число случаев коронавируса на 100 тысяч населения упало за последнюю неделю в Анталье до 200, Мугле - до 183. Стамбул, Анкара и Измир остались в красной зоне с показателями 532, 362 и 223 на 100 тысяч населения. Наименьшая заболеваемость зарегистрирована в юго-восточных турецких провинциях Ширнак, Мардин, Сиирт, Ван и Шанлыурфа (менее 100 на 100 тысяч населения).
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
14:47Распространение коронавируса
В Турции ужесточат условия локдауна
Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня. Турция, лишенная организованных российских туристов, которые на протяжении последних лет были лидерами по числу иностранцев, отдыхавших в этой стране, обещает улучшить ситуацию. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил РИА Новости, что собирается вместе с главой минздрава страны Фахретттином Коджой в мае посетить Россию, и выразил готовность принять санинспекторов из РФ для оценки безопасности своих курортов,
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган объявил в стране полный локдаун с 19.00 29 апреля до 05.00 17 мая из-за ситуации с коронавирусом. Все организации и учреждения прекратили свою деятельность, за исключением освобожденных циркуляром МВД. Междугородние поездки разрешены только после получения разрешения от властей. Бронирование отелей не является исключением для ограничений на междугородние поездки. На иностранных туристов комендантский час не распространяется.
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
21:07
Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыМевлют ЧавушоглуЗдоровье - ОбществоТурция
 
 
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