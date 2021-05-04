https://ria.ru/20210504/alkogol-1731052621.html

Нарколог призвал не совмещать спорт и баню с алкоголем

Нарколог призвал не совмещать спорт и баню с алкоголем

Физический труд, спорт и баня несовместимы с алкоголем, заявил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн. РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T07:12

2021-05-04T07:12

2021-05-04T07:12

россия

евгений брюн

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Физический труд, спорт и баня несовместимы с алкоголем, заявил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.По его словам, не следует пить в бане, потому что перегрев организма — это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, это может привести к летальному исходу."Высокая температура в бане и алкоголь несовместимы, это просто опасно для жизни. Раньше, в СССР, в вытрезвителях обливали холодной водой, и как-то люди приходили в себя, но токсического воздействия это не уменьшало. Такие контрасты тоже опасны. Любые избыточные воздействия температуры опасны", - подчеркнул нарколог.

https://ria.ru/20210501/otravlenie-1730816772.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений брюн, общество