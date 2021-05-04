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Нарколог призвал не совмещать спорт и баню с алкоголем
Нарколог призвал не совмещать спорт и баню с алкоголем
Физический труд, спорт и баня несовместимы с алкоголем, заявил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T07:12
2021-05-04T07:12
2021-05-04T07:12
россия
евгений брюн
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Физический труд, спорт и баня несовместимы с алкоголем, заявил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн.По его словам, не следует пить в бане, потому что перегрев организма — это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, это может привести к летальному исходу."Высокая температура в бане и алкоголь несовместимы, это просто опасно для жизни. Раньше, в СССР, в вытрезвителях обливали холодной водой, и как-то люди приходили в себя, но токсического воздействия это не уменьшало. Такие контрасты тоже опасны. Любые избыточные воздействия температуры опасны", - подчеркнул нарколог.
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Физический труд, спорт и баня несовместимы с алкоголем, заявил РИА Новости главный нарколог Москвы Евгений Брюн
.
"Физический труд на дачах и огородах всегда интенсивен. Если совместно с ним употреблять алкоголь, то есть увеличивать адреналиновую нагрузку, могут появиться вредные последствия для здоровья. Увеличивается количество адреналина, а адреналин — это стимулятор, а стимулятор действует на мозг и сердце. Если на этом фоне добавить интенсивные занятия спортом, то последствия для сердца могут быть фатальные. Спорт и алкоголь несовместимы вообще", - отметил Брюн.
По его словам, не следует пить в бане, потому что перегрев организма — это колоссальная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, это может привести к летальному исходу.
"Высокая температура в бане и алкоголь несовместимы, это просто опасно для жизни. Раньше, в СССР, в вытрезвителях обливали холодной водой, и как-то люди приходили в себя, но токсического воздействия это не уменьшало. Такие контрасты тоже опасны. Любые избыточные воздействия температуры опасны", - подчеркнул нарколог.