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Telegraph: бывший британский агент предоставил еще одно досье на Трампа

Telegraph: бывший британский агент предоставил еще одно досье на Трампа

Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, составивший компромат против экс-президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второе досье на Трампа во РИА Новости, 04.05.2021

2021-05-04T03:56

2021-05-04T03:56

2021-05-04T03:56

фбр

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил, составивший компромат против экс-президента США Дональда Трампа, предоставил ФБР второе досье на Трампа во время его президентства, сообщает газета Telegraph со ссылкой на осведомленные источники.Отмечается, что во время срока президентских полномочий Дональда Трампа Стил предоставил властям США ряд докладов о главе государства, в том числе в них содержались сообщения о предполагаемой сексуальной эксплуатации. Он также, как пишет издание, продолжал предоставлять США необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.Стил составил досье на Трампа в 2016 году. Он по заказу политических противников Трампа подготовил против него компрометирующую информацию для вашингтонской фирмы Fusion GPS. Досье попало в прессу после выборов 2016 года.В докладе утверждалось, что Россия располагает компроматом на Трампа. Спецслужбы США, которыми на тот момент руководили еще назначенцы Барака Обамы, не стали ни подтверждать, ни опровергать содержание досье и сальные подробности, которыми оно изобиловало. Сам Трамп не раз называл досье фальшивкой, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал досье газетной "уткой".Личность "источников" досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила в июле прошлого года раскрыли американские СМИ. По их данным, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся в советские времена на Украине и выросший затем в России. После он работал в США, будучи специалистом по России и Евразии. Вторым источником информации СМИ назвали 40-летнюю уроженку Перми Ольгу Галкину. В материале говорилось, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского предпринимателя Алексея Губарева. Кроме того, Галкина якобы "стояла за утверждением", что адвокат Трампа Майкл Коэн летом 2010 встречался в Праге с сотрудниками российской разведкиФБР в 2016-17 годах при президенте-демократе Обаме вело расследование против Трампа. Следователи пытались выяснить, был ли тогда еще кандидат в президенты в сговоре с российскими властями ради победы на выборах. Позднее этот же вопрос расследовал независимый спецпрокурор Роберт Мюллер, который весной 2019 года пришел к выводу, что доказательств такого сговора нет. Россия и Трамп категорически отрицали обвинения, президент США считает их политически мотивированными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/ssha-1730889739.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/1730749818.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, сша, в мире