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ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G
ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство. РИА Новости, 04.05.2021
2021-05-04T10:28
2021-05-04T11:31
вымпелком
мегафон
ростелеком
башинформсвязь
технологии
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство."ФАС одобрила операторам связи ("Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон") заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.В феврале глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что готовность объединиться для решения совместных задач по внедрению в России технологии 5G подтвердили три оператора - "Ростелеком", "Мегафон" и "Вымпелком". Осеевский сообщал, что проинформировал руководство ФАС о том, что компании-операторы в ближайшее время намерены обратиться за соответствующим согласованием.Как пояснили в ведомстве, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи."С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку", - указали в ведомстве.
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вымпелком, мегафон, ростелеком, башинформсвязь, технологии, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС одобрила операторам связи соглашение по строительству сетей 5G

10:28 04.05.2021 (обновлено: 11:31 04.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство.
"ФАС одобрила операторам связи ("Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон") заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.
В феврале глава "Ростелекома" Михаил Осеевский заявлял, что готовность объединиться для решения совместных задач по внедрению в России технологии 5G подтвердили три оператора - "Ростелеком", "Мегафон" и "Вымпелком". Осеевский сообщал, что проинформировал руководство ФАС о том, что компании-операторы в ближайшее время намерены обратиться за соответствующим согласованием.
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Как пояснили в ведомстве, операторы связи, участвующие в сделке, разработают и согласуют с антимонопольным органом условия использования инфраструктуры и совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для MVNO операторов связи.
"С учетом предоставленных гарантий доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру ФАС России согласовала сделку", - указали в ведомстве.
 
ВымпелКомМегафонРостелекомБашинформсвязьТехнологииРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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