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Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Зеленский прибыл с визитом в Польшу
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Польшу с визитом, который приурочен к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:11
2021-05-03T19:12
владимир зеленский
польша
украина
в мире
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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Польшу с визитом, который приурочен к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы украинского государства."Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств", — говорится в сообщении.Ранее опрошенные РИА Новости эксперты сообщали, что основной темой переговоров двух президентов станут отношения Киева и Варшавы, также собеседники обсудят взаимоотношения своих стран с Россией и ситуацию в Донбассе.Последний раз украинский президент посещал Польшу в январе 2020 года.
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владимир зеленский, польша, украина, в мире

Зеленский прибыл с визитом в Польшу

13:11 03.05.2021 (обновлено: 19:12 03.05.2021)
 
© Фото : Офис Президента УкраиныРабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу
Рабочий визит Президента Украины Владимира Зеленского в Польшу - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : Офис Президента Украины
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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в понедельник в Польшу с визитом, который приурочен к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны, сообщила в понедельник пресс-служба офиса главы украинского государства.
"Президент Украины прибыл с рабочим визитом в Польшу. Владимир Зеленский примет участие в праздновании 230-летия конституции Польши, а также проведет встречи с президентом Республики Польша Анджеем Дудой и лидерами других государств", — говорится в сообщении.
Ранее опрошенные РИА Новости эксперты сообщали, что основной темой переговоров двух президентов станут отношения Киева и Варшавы, также собеседники обсудят взаимоотношения своих стран с Россией и ситуацию в Донбассе.
Последний раз украинский президент посещал Польшу в январе 2020 года.
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