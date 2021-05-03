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Глава ДНР оценил шансы Зеленского на переизбрание президентом Украины
Глава ДНР оценил шансы Зеленского на переизбрание президентом Украины
Шансы предыдущего лидера Украины Петра Порошенко выиграть президентские выборы сейчас выше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского, считает... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:09
2021-05-03T11:26
донбасс
денис пушилин
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Шансы предыдущего лидера Украины Петра Порошенко выиграть президентские выборы сейчас выше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."У него (Зеленского - ред.) нет шансов... Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться",- заявил Пушилин в интервью РИА Новости.При этом он подчеркнул, что для населения Донбасса, которое не принимает участия в выборах, фигуры Порошенко и Зеленского имеют одинаковое значение."Вот он пытается делать то, что делал Порошенко. Только делает это менее профессионально. Он пытается где-то быть похожим на Порошенко - ну, а зачем? За подделку никогда не голосуют. Если такой будет выбор, тогда уже, наверное, Петр Порошенко имеет больше шансов стать следующим президентом. Что для Донбасса тоже не сулит ничего хорошего", - констатировал глава ДНР.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
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донбасс, денис пушилин, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

Глава ДНР оценил шансы Зеленского на переизбрание президентом Украины

10:09 03.05.2021 (обновлено: 11:26 03.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Шансы предыдущего лидера Украины Петра Порошенко выиграть президентские выборы сейчас выше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"У него (Зеленского - ред.) нет шансов... Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться",- заявил Пушилин в интервью РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что для населения Донбасса, которое не принимает участия в выборах, фигуры Порошенко и Зеленского имеют одинаковое значение.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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"Это люди, которые убивали и продолжают убивать граждан республики... Поэтому ни Зеленский, ни Порошенко для нас неприемлемы, но ... если рассуждать и немного отойти в сторону, кто из них больше имеет шансов: мое мнение, что Петр Порошенко имеет больше шансов, потому что Зеленский сейчас выглядит как подделка Порошенко",- сказал Пушилин.
"Вот он пытается делать то, что делал Порошенко. Только делает это менее профессионально. Он пытается где-то быть похожим на Порошенко - ну, а зачем? За подделку никогда не голосуют. Если такой будет выбор, тогда уже, наверное, Петр Порошенко имеет больше шансов стать следующим президентом. Что для Донбасса тоже не сулит ничего хорошего", - констатировал глава ДНР.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
 
ДонбассДенис ПушилинПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
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