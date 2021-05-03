https://ria.ru/20210503/zelenskiy-1730971922.html

Глава ДНР оценил шансы Зеленского на переизбрание президентом Украины

Глава ДНР оценил шансы Зеленского на переизбрание президентом Украины

Шансы предыдущего лидера Украины Петра Порошенко выиграть президентские выборы сейчас выше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского, считает... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:09

2021-05-03T10:09

2021-05-03T11:26

донбасс

денис пушилин

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Шансы предыдущего лидера Украины Петра Порошенко выиграть президентские выборы сейчас выше, чем у действующего главы государства Владимира Зеленского, считает глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."У него (Зеленского - ред.) нет шансов... Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться",- заявил Пушилин в интервью РИА Новости.При этом он подчеркнул, что для населения Донбасса, которое не принимает участия в выборах, фигуры Порошенко и Зеленского имеют одинаковое значение."Вот он пытается делать то, что делал Порошенко. Только делает это менее профессионально. Он пытается где-то быть похожим на Порошенко - ну, а зачем? За подделку никогда не голосуют. Если такой будет выбор, тогда уже, наверное, Петр Порошенко имеет больше шансов стать следующим президентом. Что для Донбасса тоже не сулит ничего хорошего", - констатировал глава ДНР.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210502/ukraina-1730853134.html

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донбасс, денис пушилин, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире