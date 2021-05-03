https://ria.ru/20210503/zelenskiy-1730971490.html

Зеленский предал свой электорат, заявил глава ДНР

Зеленский предал свой электорат, заявил глава ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:04

2021-05-03T10:04

2021-05-03T11:25

донбасс

денис пушилин

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728288385_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_a1d605e646486a625c31ea0e7cb16bca.jpg

ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, Зеленский "даже не пытался этого сделать".За него голосовали, как за президента мира, потому что Петр Порошенко был олицетворением продолжающегося конфликта, продолжающейся войны, добавил Пушилин."И вот новое лицо появилось, говорит о мире, причем он же очень красочно это все описывал со всем своим актерским мастерством. Насколько мог убеждал, что вот точно он станет президентом и сразу наступит мир, и Украина будет развиваться, и с олигархами он там будет бороться, и экономику будет выводить совершенно в другое положительное, наверное, состояние. Но нет. Но он его, мало того, что совершил предательство (по отношению - ред.) к своему электорату, он пытался играть на чужом электорате, на электорате Петра Порошенко", - сказал глава ДНР.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210503/aktivisty-1730953147.html

https://ria.ru/20210502/odessa-1730712333.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, денис пушилин, владимир зеленский, украина, в мире