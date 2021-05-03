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Зеленский предал свой электорат, заявил глава ДНР
Зеленский предал свой электорат, заявил глава ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:04
2021-05-03T11:25
донбасс
денис пушилин
владимир зеленский
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.По его словам, Зеленский "даже не пытался этого сделать".За него голосовали, как за президента мира, потому что Петр Порошенко был олицетворением продолжающегося конфликта, продолжающейся войны, добавил Пушилин."И вот новое лицо появилось, говорит о мире, причем он же очень красочно это все описывал со всем своим актерским мастерством. Насколько мог убеждал, что вот точно он станет президентом и сразу наступит мир, и Украина будет развиваться, и с олигархами он там будет бороться, и экономику будет выводить совершенно в другое положительное, наверное, состояние. Но нет. Но он его, мало того, что совершил предательство (по отношению - ред.) к своему электорату, он пытался играть на чужом электорате, на электорате Петра Порошенко", - сказал глава ДНР.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
https://ria.ru/20210503/aktivisty-1730953147.html
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донбасс, денис пушилин, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский предал свой электорат, заявил глава ДНР

10:04 03.05.2021 (обновлено: 11:25 03.05.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предал свой электорат, не пойдя на мирное урегулирование в Донбассе, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"Я давно уже иллюзии не испытываю в отношении Зеленского. Изначально они были очень призрачны, с учетом того, что Украина не субъектна. Даже если бы он попытался выполнять вот те обещания предвыборные, которые он давал, у него возникло бы очень много препятствий. Но ситуация еще хуже", - сказал Пушилин.
По его словам, Зеленский "даже не пытался этого сделать".
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"Нет никаких шагов, нет никаких предпосылок говорить, что Зеленский настроен на мирное урегулирование конфликта. Более того, для меня очень непонятно, нелогично выглядит, что Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать",- подчеркнул глава ДНР.
За него голосовали, как за президента мира, потому что Петр Порошенко был олицетворением продолжающегося конфликта, продолжающейся войны, добавил Пушилин.
"И вот новое лицо появилось, говорит о мире, причем он же очень красочно это все описывал со всем своим актерским мастерством. Насколько мог убеждал, что вот точно он станет президентом и сразу наступит мир, и Украина будет развиваться, и с олигархами он там будет бороться, и экономику будет выводить совершенно в другое положительное, наверное, состояние. Но нет. Но он его, мало того, что совершил предательство (по отношению - ред.) к своему электорату, он пытался играть на чужом электорате, на электорате Петра Порошенко", - сказал глава ДНР.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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