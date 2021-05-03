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Слуцкий допустил установление "ковидного занавеса" между Россией и ЕС
Слуцкий допустил установление "ковидного занавеса" между Россией и ЕС
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложения по разрешению на въезд на территорию Евросоюза вакцинированным... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:27
2021-05-03T17:27
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коронавирус covid-19
россия
леонид слуцкий (политик)
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложения по разрешению на въезд на территорию Евросоюза вакцинированным одобренными в ЕС вакцинами, отметил, что такие меры могут способствовать установлению своеобразного "ковидного занавеса".В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз. "Что это может означать? Все просто - это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определённых марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговорённой продукцией. Такая фармцензура. Но пока рано делать выводы", - заключил глава комитета.
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коронавирус covid-19, россия, леонид слуцкий (политик), еврокомиссия, евросоюз

Слуцкий допустил установление "ковидного занавеса" между Россией и ЕС

17:27 03.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложения по разрешению на въезд на территорию Евросоюза вакцинированным одобренными в ЕС вакцинами, отметил, что такие меры могут способствовать установлению своеобразного "ковидного занавеса".
В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
"Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период", - сказал Слуцкий РИА Новости в понедельник.
Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз. "Что это может означать? Все просто - это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определённых марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговорённой продукцией. Такая фармцензура. Но пока рано делать выводы", - заключил глава комитета.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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