Слуцкий допустил установление "ковидного занавеса" между Россией и ЕС
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя предложения по разрешению на въезд на территорию Евросоюза вакцинированным одобренными в ЕС вакцинами, отметил, что такие меры могут способствовать установлению своеобразного "ковидного занавеса".
В понедельник Еврокомиссия обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в ЕС из третьих стран. Это предложение предусматривает разрешение на въезд на территорию Евросоюза всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными в ЕС вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также самостоятельно смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.
"Решение пока не принято. Но если действительно будут введены такие меры, они будут способствовать установлению своеобразного ковидного занавеса, по крайней мере на какой-то период", - сказал Слуцкий РИА Новости в понедельник.
Он напомнил, что предлагается жесткий список вакцин для допуска в Евросоюз. "Что это может означать? Все просто - это также элемент манипулирования для продвижения препаратов определённых марок на мировые рынки. Мол, хотите в Европу, привейтесь только оговорённой продукцией. Такая фармцензура. Но пока рано делать выводы", - заключил глава комитета.