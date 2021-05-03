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Медиавойны
https://ria.ru/20210503/zanaves-1730978822.html
Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ
Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ
Западные страны начали опускать железный информационный занавес, Россия вынуждена на это реагировать, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:07
2021-05-03T11:07
медиавойны
россия
максим буякевич
обсе
медиа - общество
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Западные страны начали опускать железный информационный занавес, Россия вынуждена на это реагировать, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.По его словам, западные страны в ОБСЕ предъявили российской делегации своего рода претензии относительно последних законов, связанных с маркированием ряда СМИ иностранными агентами."На что мы сказали, что эволюция российского законодательства вообще - это не что иное как ответ на то, что делается на Западе в течение последних лет. Это была не наша инициатива, это Запад начал опускать железный информационный занавес и опять строить разделительные линии по географическому признаку - Восток-Запад и так далее", - сказал Буякевич.Буякевич рассказал, что западным делегациям на площадке ОБСЕ свойственно не давать прямых ответов на поставленные вопросы о конкретных ситуациях. "Ты им приводишь конкретные факты нарушений и просишь их прокомментировать, а в ответ постоянно выслушиваешь политические декларации о приверженности фундаментальным принципам обеспечения свободы выражения мнения. После этого сразу переводятся стрелки на положение СМИ в России. Они предпочитают действовать политическими лозунгами в основном антироссийского характера. По сути, речь идет о воспроизведении пропагандистских клише на этой площадке", - отметил дипломат.Такая ситуация повторяется из раза в раз, чувствуется, что у западных партнеров нет стремления вести подлинно конструктивный диалог по тем проблемам, которые существуют у СМИ на пространстве ОБСЕ, поделился собеседник агентства."Поэтому если Запад будет готов начать процесс обратного объединения информационного пространства, мы это только поддержим, а пока приходится принимать ответные меры на недружественные шаги в отношении российских СМИ", - подчеркнул дипломат.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В ГД ранее заявляли, что новый проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов не нарушает ничьи конституционные права, инициатива сделает деятельность организаций и лиц с таким статусом прозрачнее. В ОП РФ также отметили, что законопроект не ущемляет интересы гражданского общества.
https://ria.ru/20210501/ssha-1730755040.html
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россия, максим буякевич, обсе, медиа - общество

Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ

11:07 03.05.2021
 
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Западные страны начали опускать железный информационный занавес, Россия вынуждена на это реагировать, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
По его словам, западные страны в ОБСЕ предъявили российской делегации своего рода претензии относительно последних законов, связанных с маркированием ряда СМИ иностранными агентами.
"На что мы сказали, что эволюция российского законодательства вообще - это не что иное как ответ на то, что делается на Западе в течение последних лет. Это была не наша инициатива, это Запад начал опускать железный информационный занавес и опять строить разделительные линии по географическому признаку - Восток-Запад и так далее", - сказал Буякевич.
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Буякевич рассказал, что западным делегациям на площадке ОБСЕ свойственно не давать прямых ответов на поставленные вопросы о конкретных ситуациях. "Ты им приводишь конкретные факты нарушений и просишь их прокомментировать, а в ответ постоянно выслушиваешь политические декларации о приверженности фундаментальным принципам обеспечения свободы выражения мнения. После этого сразу переводятся стрелки на положение СМИ в России. Они предпочитают действовать политическими лозунгами в основном антироссийского характера. По сути, речь идет о воспроизведении пропагандистских клише на этой площадке", - отметил дипломат.
Такая ситуация повторяется из раза в раз, чувствуется, что у западных партнеров нет стремления вести подлинно конструктивный диалог по тем проблемам, которые существуют у СМИ на пространстве ОБСЕ, поделился собеседник агентства.
"Поэтому если Запад будет готов начать процесс обратного объединения информационного пространства, мы это только поддержим, а пока приходится принимать ответные меры на недружественные шаги в отношении российских СМИ", - подчеркнул дипломат.
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По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.
В ГД ранее заявляли, что новый проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов не нарушает ничьи конституционные права, инициатива сделает деятельность организаций и лиц с таким статусом прозрачнее. В ОП РФ также отметили, что законопроект не ущемляет интересы гражданского общества.
 
МедиавойныРоссияМаксим БуякевичОБСЕМедиа - Общество
 
 
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