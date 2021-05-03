https://ria.ru/20210503/zanaves-1730978822.html

Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ

Запад опускает железный занавес в СМИ, заявил постпред России при ОБСЕ

Западные страны начали опускать железный информационный занавес, Россия вынуждена на это реагировать, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:07

2021-05-03T11:07

2021-05-03T11:07

медиавойны

россия

максим буякевич

обсе

медиа - общество

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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Западные страны начали опускать железный информационный занавес, Россия вынуждена на это реагировать, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.По его словам, западные страны в ОБСЕ предъявили российской делегации своего рода претензии относительно последних законов, связанных с маркированием ряда СМИ иностранными агентами."На что мы сказали, что эволюция российского законодательства вообще - это не что иное как ответ на то, что делается на Западе в течение последних лет. Это была не наша инициатива, это Запад начал опускать железный информационный занавес и опять строить разделительные линии по географическому признаку - Восток-Запад и так далее", - сказал Буякевич.Буякевич рассказал, что западным делегациям на площадке ОБСЕ свойственно не давать прямых ответов на поставленные вопросы о конкретных ситуациях. "Ты им приводишь конкретные факты нарушений и просишь их прокомментировать, а в ответ постоянно выслушиваешь политические декларации о приверженности фундаментальным принципам обеспечения свободы выражения мнения. После этого сразу переводятся стрелки на положение СМИ в России. Они предпочитают действовать политическими лозунгами в основном антироссийского характера. По сути, речь идет о воспроизведении пропагандистских клише на этой площадке", - отметил дипломат.Такая ситуация повторяется из раза в раз, чувствуется, что у западных партнеров нет стремления вести подлинно конструктивный диалог по тем проблемам, которые существуют у СМИ на пространстве ОБСЕ, поделился собеседник агентства."Поэтому если Запад будет готов начать процесс обратного объединения информационного пространства, мы это только поддержим, а пока приходится принимать ответные меры на недружественные шаги в отношении российских СМИ", - подчеркнул дипломат.По закону "О средствах массовой информации", как напомнили ранее в Роскомнадзоре, материалы зарубежных СМИ, выполняющих функцию иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.В ГД ранее заявляли, что новый проект о регулировании деятельности физлиц и организаций-иноагентов не нарушает ничьи конституционные права, инициатива сделает деятельность организаций и лиц с таким статусом прозрачнее. В ОП РФ также отметили, что законопроект не ущемляет интересы гражданского общества.

https://ria.ru/20210501/ssha-1730755040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим буякевич, обсе, медиа - общество