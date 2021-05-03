https://ria.ru/20210503/zaderzhanie-1731014735.html

В Оренбурге на детской площадке задержали мужчину с топором

В Оренбурге на детской площадке задержали мужчину с топором

Сотрудники дорожно-патрульной службы Оренбурга задержали местного жителя, который в состоянии опьянения бегал вокруг детской площадки с топором, угрожая... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:16

2021-05-03T17:16

2021-05-03T17:19

оренбургская область

оренбург

происшествия

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УФА, 3 мая – РИА Новости. Сотрудники дорожно-патрульной службы Оренбурга задержали местного жителя, который в состоянии опьянения бегал вокруг детской площадки с топором, угрожая прохожим, сообщили в управлении МВД по Оренбургской области.Ряд Telegram-каналов опубликовали видео инцидента. На кадрах видно, как пожилой мужчина с топором в руках идет по двору. Он останавливается около прохожей, кричит, машет топором. Потом мужчина бежит в центр детской площадки, где лежат несколько детских велосипедов, при этом детей там нет. Автор ролика за кадром говорит, что люди разбегаются от дебошира, и спрашивает, вызвал ли кто-нибудь полицию.По данным регионального управления МВД, случай произошел во дворе жилого дома на улице Джангильдина в Оренбурге. В поимке нетрезвого мужчины участвовали сотрудники ДПС ГИБДД: лейтенант полиции Дмитрий Сумкин и стажер Максим Свирин, к которым обратились прохожие."Они пояснили, что нетрезвый мужчина угрожает гражданам топором. Полицейские немедленно выдвинулись на место происшествия. Мужчина, напугавший местных жителей своим поведением, задержан", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что мужчина доставлен в отдел полиции, по факту случившегося проводится проверка.

https://ria.ru/20210418/zaderzhanie-1728856158.html

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбургская область, оренбург, происшествия