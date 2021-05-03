https://ria.ru/20210503/yemen-1730972291.html

В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека

В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:12

2021-05-03T10:12

2021-05-03T10:12

йемен

в мире

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местной администрации.По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.В то же время источник в службе безопасности провинции Ходейда на юго-западе Йемена сообщил РИА Новости, что проливные дожди привели к обрушению пяти домов, ущербу сельскохозяйственным землям и обвалу горных пород.

https://ria.ru/20210405/navodnenie-1604250939.html

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