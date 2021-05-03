https://ria.ru/20210503/yemen-1730972291.html
В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека
В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:12
2021-05-03T10:12
2021-05-03T10:12
йемен
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730971843_0:87:3057:1807_1920x0_80_0_0_a2dec23a5b961ff5b6df075923ace0a1.jpg
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местной администрации.По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.В то же время источник в службе безопасности провинции Ходейда на юго-западе Йемена сообщил РИА Новости, что проливные дожди привели к обрушению пяти домов, ущербу сельскохозяйственным землям и обвалу горных пород.
https://ria.ru/20210405/navodnenie-1604250939.html
йемен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/03/1730971843_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_a8910e86b23eed60b7db5ad7ef945fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
йемен, в мире
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена
, сообщил РИА Новости источник в местной администрации.
По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.
Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.
В то же время источник в службе безопасности провинции Ходейда на юго-западе Йемена сообщил РИА Новости, что проливные дожди привели к обрушению пяти домов, ущербу сельскохозяйственным землям и обвалу горных пород.