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В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека
В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека
По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:12
2021-05-03T10:12
йемен
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местной администрации.По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.В то же время источник в службе безопасности провинции Ходейда на юго-западе Йемена сообщил РИА Новости, что проливные дожди привели к обрушению пяти домов, ущербу сельскохозяйственным землям и обвалу горных пород.
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йемен, в мире

В Йемене из-за проливных дождей и наводнений погибли четыре человека

10:12 03.05.2021
 
© AP Photo / Hani MohammedНаводнение, вызванное проливными дождями, в Йемене
Наводнение, вызванное проливными дождями, в Йемене - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Hani Mohammed
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, несколько пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Хадрамаут на востоке Йемена, сообщил РИА Новости источник в местной администрации.
По данным источника, сильные дожди и наводнения в районе Тарим привели к обрушению трех домов, четыре человека утонули, несколько пропали без вести. Он добавил, что тысячи людей заблокированы в своих домах из-за того, что дороги оказались затоплены, а машины унесло потоками воды.
Источник сообщил, что проводится эвакуация населения, в ней задействованы военные вертолеты.
В то же время источник в службе безопасности провинции Ходейда на юго-западе Йемена сообщил РИА Новости, что проливные дожди привели к обрушению пяти домов, ущербу сельскохозяйственным землям и обвалу горных пород.
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