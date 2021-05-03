https://ria.ru/20210503/vysylka-1731025296.html

Эксперт сравнил высылку российских дипломатов из стран Европы с пандемией

Эксперт сравнил высылку российских дипломатов из стран Европы с пандемией

Случаи высылки российских дипломатов из европейских стран выглядят как волна заражений, считает итальянский эксперт в области государственной безопасности,... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T19:26

2021-05-03T19:26

2021-05-03T19:26

россия

франц фердинанд

сергей лавров

москва

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/16/1729413437_0:98:3020:1797_1920x0_80_0_0_6794c36ccb7aea8412caa374b3955a70.jpg

РИМ, 3 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Случаи высылки российских дипломатов из европейских стран выглядят как волна заражений, считает итальянский эксперт в области государственной безопасности, генерал Финансовой гвардии в отставке Умберто Рапетто."Это распространяется как заражение. Так же, как пандемия… коронавируса. Когда одна страна предпринимает некую инициативу, другие, имея тот же уровень сознательности и подготовки, начинают показывать пальцем в ту же сторону. Я не думаю, что тут есть какой-то рисунок", - сказал он в ходе пресс-конференции.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.Позже прокуратура Болгарии заявила, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.

https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html

https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html

россия

москва

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, франц фердинанд, сергей лавров, москва, чехия, в мире