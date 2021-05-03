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Эксперт сравнил высылку российских дипломатов из стран Европы с пандемией
Эксперт сравнил высылку российских дипломатов из стран Европы с пандемией
Случаи высылки российских дипломатов из европейских стран выглядят как волна заражений, считает итальянский эксперт в области государственной безопасности,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:26
2021-05-03T19:26
россия
франц фердинанд
сергей лавров
москва
чехия
в мире
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РИМ, 3 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Случаи высылки российских дипломатов из европейских стран выглядят как волна заражений, считает итальянский эксперт в области государственной безопасности, генерал Финансовой гвардии в отставке Умберто Рапетто."Это распространяется как заражение. Так же, как пандемия… коронавируса. Когда одна страна предпринимает некую инициативу, другие, имея тот же уровень сознательности и подготовки, начинают показывать пальцем в ту же сторону. Я не думаю, что тут есть какой-то рисунок", - сказал он в ходе пресс-конференции.Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.Позже прокуратура Болгарии заявила, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.
https://ria.ru/20210503/zapad-1730940294.html
https://ria.ru/20210420/diplomatiya-1728983469.html
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россия, франц фердинанд, сергей лавров, москва, чехия, в мире

Эксперт сравнил высылку российских дипломатов из стран Европы с пандемией

19:26 03.05.2021
 
© AP Photo / Petr David JosekАвтомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге
Автомобиль посольства России у здания МИД Чехии в Праге - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Petr David Josek
Читать ria.ru в
РИМ, 3 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Случаи высылки российских дипломатов из европейских стран выглядят как волна заражений, считает итальянский эксперт в области государственной безопасности, генерал Финансовой гвардии в отставке Умберто Рапетто.
"Это распространяется как заражение. Так же, как пандемия… коронавируса. Когда одна страна предпринимает некую инициативу, другие, имея тот же уровень сознательности и подготовки, начинают показывать пальцем в ту же сторону. Я не думаю, что тут есть какой-то рисунок", - сказал он в ходе пресс-конференции.
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Ранее Прага обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения во взрыве абсурдны, голословны и надуманны. В МИД РФ заявили, что Прага в качестве российского ответа на недружественные действия получила то, о чем не мечтала даже в страшном сне.
Позже прокуратура Болгарии заявила, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. Как сказал на это глава российского МИД Сергей Лавров, София такими заявлениями решила перещеголять чехов. Он добавил, говоря о заявлениях Болгарии, что Россию могут обвинить и в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году.
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