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Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет
Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет
Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:51
2021-05-03T18:08
россия
владимир путин
общество
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Российским семьям со школьниками выплатят по десять тысяч рублей
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля. При этом необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами и введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет. Глава государства также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме. Помимо этого, беременные женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

17:51 03.05.2021 (обновлено: 18:08 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
При этом необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами и введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет. Глава государства также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме. Помимо этого, беременные женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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