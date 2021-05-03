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Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Путин поручил выплатить десять тысяч рублей семьям с детьми от шести лет

Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T17:51

2021-05-03T17:51

2021-05-03T18:08

россия

владимир путин

общество

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Российским семьям со школьниками выплатят по десять тысяч рублей

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Владимир Путин поручил правительству в августе обеспечить единовременные выплаты по десять тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет. Об этом говорится в поручении по итогам послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля. При этом необходимо обеспечить особый порядок выплат для школьников-инвалидов. Отчитаться о проделанной работе правительство должно до 1 сентября. Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что единовременную выплату в августе получат более 17 миллионов семей, воспитывающих детей школьного возраста. Для ее получения достаточно подать одно заявление — это можно сделать как в письменном виде в МФЦ, отделении ПФР или органах соцзащиты, так и онлайн. Никаких дополнительных справок собирать не придется.Владимир Путин в послании Федеральному собранию озвучил новые меры поддержки семей с детьми. В частности, речь шла о решении проблем с алиментами и введении с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц детям из неполных семей в возрасте от восьми до 16 лет. Глава государства также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме. Помимо этого, беременные женщины, оказавшиеся в сложной материальной ситуации, будут получать 6350 рублей в месяц.

https://ria.ru/20210503/beremennye-1730992925.html

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2021

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россия, владимир путин, общество