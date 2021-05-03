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Путин поручил ввести квоты выбросов в поселениях с загрязненным воздухом
Путин поручил ввести квоты выбросов в поселениях с загрязненным воздухом
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в закон, чтобы создать систему квот выбросов в населённых пунктах с высоким уровнем... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:48
2021-05-03T14:48
2021-05-03T14:49
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михаил мишустин
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вячеслав володин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля внести изменения в закон, чтобы создать систему квот выбросов в населённых пунктах с высоким уровнем загрязнения, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с Государственной думой... обеспечить внесение в законодательство... изменений, предусматривающих... введение системы квотирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городских поселений и городских округов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха", - говорится в поручении.Добавляется, что срок выполнения поручения - до 15 июля 2021 года. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
https://ria.ru/20210503/koronavirus-1730997253.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, общество