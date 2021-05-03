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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731030221.html
В Эстонии за неделю выявили 98 побочных реакций на прививки от COVID-19
В Эстонии за неделю выявили 98 побочных реакций на прививки от COVID-19
Эстонские медики на прошлой неделе зафиксировали 98 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, сообщил в понедельник республиканский... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T20:32
2021-05-03T20:32
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
astrazeneca
эстония
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Эстонские медики на прошлой неделе зафиксировали 98 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, сообщил в понедельник республиканский департамент лекарственных средств."На прошлой неделе зарегистрировали 98 побочных реакций на вакцины от COVID-19. По Pfizer/BioNTech поступило 51 сообщение, по AstraZeneca — 39, еще восемь сообщений касались вакцины Moderna. О побочных реакциях на вакцину Janssen не сообщалось (было сделано всего 35 инъекций этой вакцины)", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру вторника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 339 651 человек, что составляет 25,5% от всего населения страны, при этом 125 319 человек получили уже обе дозы вакцины.За этот период поступило 3528 сообщений о побочных эффектах, что составляет 0,76% от всех доз вакцины. Из них 2388 сообщений касались вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech - 1065, Moderna - 75.
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , эстония, в мире

В Эстонии за неделю выявили 98 побочных реакций на прививки от COVID-19

20:32 03.05.2021
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Эстонские медики на прошлой неделе зафиксировали 98 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, сообщил в понедельник республиканский департамент лекарственных средств.
"На прошлой неделе зарегистрировали 98 побочных реакций на вакцины от COVID-19. По Pfizer/BioNTech поступило 51 сообщение, по AstraZeneca — 39, еще восемь сообщений касались вакцины Moderna. О побочных реакциях на вакцину Janssen не сообщалось (было сделано всего 35 инъекций этой вакцины)", - говорится в сообщении.
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Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру вторника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 339 651 человек, что составляет 25,5% от всего населения страны, при этом 125 319 человек получили уже обе дозы вакцины.
За этот период поступило 3528 сообщений о побочных эффектах, что составляет 0,76% от всех доз вакцины. Из них 2388 сообщений касались вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech - 1065, Moderna - 75.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыAstraZenecaЭстонияВ мире
 
 
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