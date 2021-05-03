https://ria.ru/20210503/vaktsinatsiya-1731030221.html

В Эстонии за неделю выявили 98 побочных реакций на прививки от COVID-19

В Эстонии за неделю выявили 98 побочных реакций на прививки от COVID-19

Эстонские медики на прошлой неделе зафиксировали 98 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, сообщил в понедельник республиканский... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:32

2021-05-03T20:32

2021-05-03T20:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

astrazeneca

эстония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1600978034_0:191:2962:1857_1920x0_80_0_0_9c12b92a43dadfc355d9c3dc8f2e6ffc.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 3 мая - РИА Новости. Эстонские медики на прошлой неделе зафиксировали 98 сообщений о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса, сообщил в понедельник республиканский департамент лекарственных средств."На прошлой неделе зарегистрировали 98 побочных реакций на вакцины от COVID-19. По Pfizer/BioNTech поступило 51 сообщение, по AstraZeneca — 39, еще восемь сообщений касались вакцины Moderna. О побочных реакциях на вакцину Janssen не сообщалось (было сделано всего 35 инъекций этой вакцины)", - говорится в сообщении.Вакцинация от коронавируса началась в Эстонии 27 декабря. По данным департамента здоровья, к утру вторника прививку вакцинами Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen сделали 339 651 человек, что составляет 25,5% от всего населения страны, при этом 125 319 человек получили уже обе дозы вакцины.За этот период поступило 3528 сообщений о побочных эффектах, что составляет 0,76% от всех доз вакцины. Из них 2388 сообщений касались вакцины AstraZeneca, Pfizer/BioNTech - 1065, Moderna - 75.

https://ria.ru/20210419/pfizer-1728965075.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , эстония, в мире