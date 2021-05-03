https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731021547.html

Дания отказалась от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Дания отказалась от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

Власти Дании приняли решение о том, что в стране не будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, говорится в сообщении управления по здравоохранению... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T18:27

2021-05-03T18:27

2021-05-03T18:27

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дания

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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Власти Дании приняли решение о том, что в стране не будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, говорится в сообщении управления по здравоохранению королевства."Дания отказывается от использования вакцины Johnson & Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов", - говорится в сообщении.Таким образом, власти Дании отказались уже от применения двух вакцин - Johnson & Johnson и AstraZeneca.В то же время власти королевства дали жителям возможность выбрать одну из этих двух вакцин на добровольной основе.

https://ria.ru/20210501/vaktsina-1730796920.html

дания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , johnson & johnson, дания, в мире