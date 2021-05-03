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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731021547.html
Дания отказалась от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
Дания отказалась от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson
Власти Дании приняли решение о том, что в стране не будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, говорится в сообщении управления по здравоохранению... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:27
2021-05-03T18:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирусы
astrazeneca
johnson & johnson
дания
в мире
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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Власти Дании приняли решение о том, что в стране не будет использоваться вакцина Johnson &amp; Johnson, говорится в сообщении управления по здравоохранению королевства."Дания отказывается от использования вакцины Johnson &amp; Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов", - говорится в сообщении.Таким образом, власти Дании отказались уже от применения двух вакцин - Johnson &amp; Johnson и AstraZeneca.В то же время власти королевства дали жителям возможность выбрать одну из этих двух вакцин на добровольной основе.
https://ria.ru/20210501/vaktsina-1730796920.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, astrazeneca , johnson & johnson, дания, в мире

Дания отказалась от вакцины от коронавируса Johnson & Johnson

18:27 03.05.2021
 
© AP Photo / Mary AltafferВакцина компании Johnson & Johnson
Вакцина компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Власти Дании приняли решение о том, что в стране не будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, говорится в сообщении управления по здравоохранению королевства.
"Дания отказывается от использования вакцины Johnson & Johnson. Власти полагают, что достоинства применения вакцины не перевешивают риски возникновения тромбов", - говорится в сообщении.
Логотип компании Johnson & Johnson - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 03:23
Канада приостановила применение вакцины Johnson & Johnson
Таким образом, власти Дании отказались уже от применения двух вакцин - Johnson & Johnson и AstraZeneca.
В то же время власти королевства дали жителям возможность выбрать одну из этих двух вакцин на добровольной основе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыAstraZenecaJohnson & JohnsonДанияВ мире
 
 
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