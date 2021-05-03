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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
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https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731020320.html
ВОЗ намерена оценить безопасность "Спутника V" летом
ВОЗ намерена оценить безопасность "Спутника V" летом
Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:10
2021-05-03T18:20
россия
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
воз
в мире
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт ВОЗ Марианджела Симао."У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", - сказала она.По словам Симао, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины. При этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА."Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно - в июле", - добавила она.
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россия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, воз, в мире

ВОЗ намерена оценить безопасность "Спутника V" летом

18:10 03.05.2021 (обновлено: 18:20 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-КОВИД-Вак"
Ампулы с вакциной Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт ВОЗ Марианджела Симао.
"У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", - сказала она.
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По словам Симао, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины. При этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА.
"Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно - в июле", - добавила она.
 
Распространение коронавирусаРоссияВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыВОЗВ мире
 
 
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