https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731020320.html

ВОЗ намерена оценить безопасность "Спутника V" летом

ВОЗ намерена оценить безопасность "Спутника V" летом

Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T18:10

2021-05-03T18:10

2021-05-03T18:20

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вакцина "спутник v"

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ЖЕНЕВА, 3 мая – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения рассчитывает дать свою оценку безопасности российской вакцины "Спутник V" в конце июня или в июле, заявила на брифинге в понедельник эксперт ВОЗ Марианджела Симао."У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России последние две недели и проводит оценку клинических испытаний. И с 10 мая по первую неделю июня мы начнем инспектировать производство", - сказала она.По словам Симао, эксперты ВОЗ посетят пять различных производств российской вакцины. При этом посещение двух производителей будут проходить совместно с экспертами Европейского лекарственного регулятора ЕМА."Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно - в июле", - добавила она.

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/koronavirus-1730890292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, воз, в мире