https://ria.ru/20210503/ultimatum-1731019297.html
Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу
Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу
Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T17:55
2021-05-03T17:55
2021-05-03T18:48
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по Донбассу.Дипломат будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят "отойти от главного вопроса о мире" или "скрыть свои истинные намерения". Одним из вариантов может стать расширение состава переговорщиков: Кравчук предложил перенести дискуссию в Европу и привлечь к ней чиновников более высокого уровня."Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы", — пояснил он.По словам Кравчука, чтобы сохранить нынешний формат, нужно объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Необходимо также усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня, добавил он. По словам дипломата, есть первые маленькие шаги к тому, чтобы добиться "конкретных эффективных мер"."Такой документ предложила и сама Россия на нашей общей встрече", — заявил председатель киевской делегации.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.Однако киевские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что в комплексе мер содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от их реализации.
https://ria.ru/20210426/vstrecha-1730057559.html
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алексей арестович , россия, мария захарова, леонид кравчук, москва, европа, украина
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости.
Председатель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук
выдвинул ультиматум по Донбассу
.
Дипломат будет просить об отказе от минского формата, если его участники захотят "отойти от главного вопроса о мире" или "скрыть свои истинные намерения". Одним из вариантов может стать расширение состава переговорщиков: Кравчук предложил перенести дискуссию в Европу
и привлечь к ней чиновников более высокого уровня.
"Сам буду просить выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит, надо искать другие форматы", — пояснил он.
По словам Кравчука, чтобы сохранить нынешний формат, нужно объединить выработанные за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе.
"Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее", — сказал переговорщик в эфире телеканала "Украина 24".
Необходимо также усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня, добавил он. По словам дипломата, есть первые маленькие шаги к тому, чтобы добиться "конкретных эффективных мер".
"Такой документ предложила и сама Россия на нашей общей встрече", — заявил председатель киевской делегации.
Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины.
Однако киевские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи. Официальный представитель МИД Мария Захарова
подчеркивала, что в комплексе мер содержатся конкретные положения, направленные на мирное разрешение конфликта между Киевом
, Донецком и Луганском, однако украинские власти уходят от их реализации.