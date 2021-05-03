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В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов
В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак напала на ребёнка, искусав его около 100 раз, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:14
2021-05-03T11:14
мурманск
происшествия
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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак напала на ребёнка, искусав его около 100 раз, сообщили в региональном СУСК РФ.В сообщении отмечается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ."Установлено, что второго мая возле дома 24 по улице Фестивальной в городе Мурманске две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку, 2012 года рождения. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что следователями изъята одежда ребенка, записи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Как пояснили в ведомстве, в ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных.
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мурманск, происшествия

В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов

11:14 03.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак напала на ребёнка, искусав его около 100 раз, сообщили в региональном СУСК РФ.
В сообщении отмечается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ.
"Установлено, что второго мая возле дома 24 по улице Фестивальной в городе Мурманске две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку, 2012 года рождения. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов", - говорится в сообщении.
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Там же добавляется, что следователями изъята одежда ребенка, записи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как пояснили в ведомстве, в ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных.
 
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