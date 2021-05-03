https://ria.ru/20210503/ukusy-1730979533.html

В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов

В Мурманске стая собак нанесла ребенку более ста укусов

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак напала на ребёнка, искусав его около 100 раз, сообщили в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:14

2021-05-03T11:14

2021-05-03T11:14

мурманск

происшествия

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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как стая бродячих собак напала на ребёнка, искусав его около 100 раз, сообщили в региональном СУСК РФ.В сообщении отмечается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в результате которых допущено нападение собак на ребенка, то есть по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ."Установлено, что второго мая возле дома 24 по улице Фестивальной в городе Мурманске две собаки, не имеющие чипов, напали на девочку, 2012 года рождения. Пострадавшая с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. На теле, лице и конечностях ребенка зафиксировано более 100 укусов", - говорится в сообщении.Там же добавляется, что следователями изъята одежда ребенка, записи с камер наблюдения, допрашиваются свидетели произошедшего. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.Как пояснили в ведомстве, в ходе предварительного следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, ответственных за контроль численности и чипирование бездомных животных.

https://ria.ru/20210429/sobaki-1730419122.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманск, происшествия