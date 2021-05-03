ВСУ разместили технику в жилом районе в Донбассе, заявили в ЛНР
ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщает в понедельник пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства.
Он уточнил, что в жилом районе подконтрольного Киеву села Катериновка, расположенном у линии соприкосновения, зафиксирован один бронетранспортер БТР-60, а в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский - размещение двух боевых машин пехоты.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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