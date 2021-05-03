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ВСУ разместили технику в жилом районе в Донбассе, заявили в ЛНР
ВСУ разместили технику в жилом районе в Донбассе, заявили в ЛНР
Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:52
2021-05-03T11:52
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщает в понедельник пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства.Он уточнил, что в жилом районе подконтрольного Киеву села Катериновка, расположенном у линии соприкосновения, зафиксирован один бронетранспортер БТР-60, а в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский - размещение двух боевых машин пехоты.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://radiosputnik.ria.ru/20210501/donbass-1730867239.html
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луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

ВСУ разместили технику в жилом районе в Донбассе, заявили в ЛНР

11:52 03.05.2021
 
© REUTERS / Alexander ErmochenkoВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© REUTERS / Alexander Ermochenko
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ЛУГАНСК, 3 мая - РИА Новости. Вооруженные силы Украины вновь размещают бронетехнику и вооружения в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, сообщает в понедельник пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства.
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Он уточнил, что в жилом районе подконтрольного Киеву села Катериновка, расположенном у линии соприкосновения, зафиксирован один бронетранспортер БТР-60, а в районе подконтрольного Киеву поселка Мироновский - размещение двух боевых машин пехоты.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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