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Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов
Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов
Заявления Украины о нулевой терпимости к нацизму прямо противоречат действительности, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T10:54
2021-05-03T10:54
россия
максим буякевич
обсе
александр лукашевич
украина
в мире
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Заявления Украины о нулевой терпимости к нацизму прямо противоречат действительности, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Украинские националисты провели ранее первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Как сообщил Буякевич, на последнем заседании постоянного совета ОБСЕ постпред Украины заявил о нулевой терпимости к нацизму в стране."Пришлось указать прямо на недавний парад поклонников дивизии СС "Галичина" и сказать, что пропагандистские лозунги о нулевой терпимости к нацизму на Украине - это хорошо, но, к сожалению, противоречат фактам на земле. А факты - это покрывательство и, более того, охрана полицией неонацистов, которые маршируют в самом сердце украинской столицы", - отметил дипломат.По его словам, на это замечание украинским представителям в ОБСЕ ответить нечего "при стыдливом молчании западных партнеров, которые предпочитают на это внимание не обращать".Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич неоднократно заявлял о необходимости тематического доклада Спецмониторинговой миссии на Украине (СММ) о проявлениях в этой стране агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
https://ria.ru/20210502/marsh-1730907068.html
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россия, максим буякевич, обсе, александр лукашевич, украина, в мире

Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов

10:54 03.05.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyУчастники "Марша вышиванок", приуроченного к годовщине создания дивизии СС "Галичина", в Киеве
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Заявления Украины о нулевой терпимости к нацизму прямо противоречат действительности, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.
Украинские националисты провели ранее первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.
Украинские националисты на “марше защитников” в Одессе - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
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Украинские националисты начали марш в годовщину трагедии в Одессе
Как сообщил Буякевич, на последнем заседании постоянного совета ОБСЕ постпред Украины заявил о нулевой терпимости к нацизму в стране.
"Пришлось указать прямо на недавний парад поклонников дивизии СС "Галичина" и сказать, что пропагандистские лозунги о нулевой терпимости к нацизму на Украине - это хорошо, но, к сожалению, противоречат фактам на земле. А факты - это покрывательство и, более того, охрана полицией неонацистов, которые маршируют в самом сердце украинской столицы", - отметил дипломат.
По его словам, на это замечание украинским представителям в ОБСЕ ответить нечего "при стыдливом молчании западных партнеров, которые предпочитают на это внимание не обращать".
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич неоднократно заявлял о необходимости тематического доклада Спецмониторинговой миссии на Украине (СММ) о проявлениях в этой стране агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии.
Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.
В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.
Участники Марша вышиванок, приуроченного к годовщине создания дивизии СС Галичина, в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
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