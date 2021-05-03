https://ria.ru/20210503/ukraina-1730977541.html

Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов

Зампостпреда России при ОБСЕ оценил заявления Киева о марше неонацистов

Заявления Украины о нулевой терпимости к нацизму прямо противоречат действительности, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T10:54

2021-05-03T10:54

2021-05-03T10:54

россия

максим буякевич

обсе

александр лукашевич

украина

в мире

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ВЕНА, 3 мая - РИА Новости. Заявления Украины о нулевой терпимости к нацизму прямо противоречат действительности, заявил РИА Новости зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич.Украинские националисты провели ранее первый марш в центре Киева, посвященный годовщине создания дивизии СС "Галичина" в годы Второй мировой войны. В марше приняли участие около 100 человек. Ранее шествия по этому случаю проводились во Львове.Как сообщил Буякевич, на последнем заседании постоянного совета ОБСЕ постпред Украины заявил о нулевой терпимости к нацизму в стране."Пришлось указать прямо на недавний парад поклонников дивизии СС "Галичина" и сказать, что пропагандистские лозунги о нулевой терпимости к нацизму на Украине - это хорошо, но, к сожалению, противоречат фактам на земле. А факты - это покрывательство и, более того, охрана полицией неонацистов, которые маршируют в самом сердце украинской столицы", - отметил дипломат.По его словам, на это замечание украинским представителям в ОБСЕ ответить нечего "при стыдливом молчании западных партнеров, которые предпочитают на это внимание не обращать".Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич неоднократно заявлял о необходимости тематического доклада Спецмониторинговой миссии на Украине (СММ) о проявлениях в этой стране агрессивного национализма, неонацизма и ксенофобии.Дивизия СС "Галичина" была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Войска СС, в состав которых входило указанное подразделение, решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.В РФ, Израиле и ряде других государств не раз осуждали марши и акции националистов на Украине.

https://ria.ru/20210502/marsh-1730907068.html

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россия, максим буякевич, обсе, александр лукашевич, украина, в мире