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Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин
Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин
Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:03
2021-05-03T09:03
2021-05-03T11:24
донецкая народная республика
денис пушилин
виктория нуланд
сша
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."(Новая замгоссекретаря - ред.) Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины, и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения минских соглашений мы не видим, в плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не видим", - заявил он.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
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донецкая народная республика, денис пушилин, виктория нуланд, сша, украина, в мире