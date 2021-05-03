https://ria.ru/20210503/ukraina-1730966488.html

Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин

Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин

Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:03

2021-05-03T09:03

2021-05-03T11:24

донецкая народная республика

денис пушилин

виктория нуланд

сша

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."(Новая замгоссекретаря - ред.) Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины, и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения минских соглашений мы не видим, в плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не видим", - заявил он.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210430/nuland-1730601050.html

донецкая народная республика

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, виктория нуланд, сша, украина, в мире