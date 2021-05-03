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Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин
Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин
Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:03
2021-05-03T11:24
донецкая народная республика
денис пушилин
виктория нуланд
сша
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин."(Новая замгоссекретаря - ред.) Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины, и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения минских соглашений мы не видим, в плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не видим", - заявил он.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным &gt;&gt;
https://ria.ru/20210430/nuland-1730601050.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, виктория нуланд, сша, украина, в мире

Нуланд внесла свою лепту в развал Украины, заявил Пушилин

09:03 03.05.2021 (обновлено: 11:24 03.05.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомощник госсекретаря США Виктория Нуланд
Помощник госсекретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Назначенная замгоссекретаря США Викторя Нуланд уже внесла лепту в развал Украины, заявил в интервью РИА Новости глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"(Новая замгоссекретаря - ред.) Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины, и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения минских соглашений мы не видим, в плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не видим", - заявил он.
Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>
Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Нуланд утвердили на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВиктория НуландСШАУкраинаВ мире
 
 
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