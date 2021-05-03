https://ria.ru/20210503/ukraina-1730964354.html

Пушилин не верит, что из-за Украины начнется третья мировая

Пушилин не верит, что из-за Украины начнется третья мировая

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не верит, что из-за Украины начнется третья мировая война. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:17

2021-05-03T08:17

2021-05-03T11:24

денис пушилин

нато

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 3 мая - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин не верит, что из-за Украины начнется третья мировая война."Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как - посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения", - сказал Пушилин в интервью РИА Новости.По его словам, "Украина - это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс"."После государственного переворота это ровно так выглядит. Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно, стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго. Это было все. Инструктора открыто работают, обучают, инструктора НАТО, инструктора других стран, все понимаю. И они непосредственно модернизацию прошли и по техническому оснащению, вопросов нет", - добавил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью с Денисом Пушилиным >>

https://ria.ru/20210417/frantsuzy-1728720423.html

https://ria.ru/20210406/voyna-1604402775.html

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денис пушилин, нато, украина, в мире