https://ria.ru/20210503/tsru-1731043616.html

Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, сообщили СМИ

Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, сообщили СМИ

Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, его остановили, сообщает NBC News со ссылкой на источники РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T23:45

2021-05-03T23:45

2021-05-03T23:45

виргиния

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, его остановили, сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным телеканала, человек пытался заехать на главный въезд в здание, его остановила вооруженная охрана. С нарушителем идут переговоры. Стрельбы не было, уточнил телеканал.ЦРУ сообщило в заявлении, что "решает вопрос с безопасностью у границы охраняемого периметра". Здание в безопасности, уточнило ЦРУ.Штаб-квартира ЦРУ находится в Лэнгли, штат Виргиния, неподалеку от Вашингтона.

https://ria.ru/20210403/kapitoliy-1604054636.html

виргиния

вашингтон (город)

сша

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виргиния, вашингтон (город), сша, в мире