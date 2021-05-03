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Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, сообщили СМИ
Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, сообщили СМИ
Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, его остановили, сообщает NBC News со ссылкой на источники РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T23:45
2021-05-03T23:45
виргиния
вашингтон (город)
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, его остановили, сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.По данным телеканала, человек пытался заехать на главный въезд в здание, его остановила вооруженная охрана. С нарушителем идут переговоры. Стрельбы не было, уточнил телеканал.ЦРУ сообщило в заявлении, что "решает вопрос с безопасностью у границы охраняемого периметра". Здание в безопасности, уточнило ЦРУ.Штаб-квартира ЦРУ находится в Лэнгли, штат Виргиния, неподалеку от Вашингтона.
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виргиния, вашингтон (город), сша, в мире

Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры ЦРУ, сообщили СМИ

23:45 03.05.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PDАвтомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США
Автомобиль полиции в городе Уичита, штат Канзас, США - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
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ВАШИНГТОН, 3 мая - РИА Новости. Неизвестный пытался въехать на территорию штаб-квартиры Центрального разведывательного управления США, его остановили, сообщает NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным телеканала, человек пытался заехать на главный въезд в здание, его остановила вооруженная охрана. С нарушителем идут переговоры. Стрельбы не было, уточнил телеканал.
ЦРУ сообщило в заявлении, что "решает вопрос с безопасностью у границы охраняемого периметра". Здание в безопасности, уточнило ЦРУ.
Штаб-квартира ЦРУ находится в Лэнгли, штат Виргиния, неподалеку от Вашингтона.
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