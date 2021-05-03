https://ria.ru/20210503/tseny-1730987977.html
Путин поручил доложить о механизмах, гарантирующих цены на товары
Путин поручил доложить о механизмах, гарантирующих цены на товары
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о применении долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T13:02
2021-05-03T13:02
2021-05-03T13:14
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля доложить о применении долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству РФ обеспечить ... применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса", - говорится в поручении.Отмечается, что доклад от правительства должен быть предоставлен до 1 июля 2021 года.
https://ria.ru/20210502/tseny-1730886518.html
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