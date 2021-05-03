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Торнадо вызвали разрушения на родине Элвиса Пресли в США
Торнадо вызвали разрушения на родине Элвиса Пресли в США
Торнадо, обрушившиеся на американский штат Миссисипи, вызвали разрушения в городе Тьюпело – родине Элвиса Пресли, сообщают местные власти. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:06
2021-05-03T15:06
2021-05-03T15:06
торнадо
элвис пресли
миссисипи
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Торнадо, обрушившиеся на американский штат Миссисипи, вызвали разрушения в городе Тьюпело – родине Элвиса Пресли, сообщают местные власти.В воскресенье из-за торнадо в городе была объявлена чрезвычайная ситуация."Поступают сообщения о разрушениях в Тьюпело. Отряды сотрудников экстренных служб оценивают степень ущерба. Пожалуйста, не выходите из дома и не пользуйтесь автомобилями. Это опасно – сообщается об упавших на дороги линиях электропередачи", - сообщил в ночь на понедельник офис мэра города Джейсона Шелтона в Facebook.Телеканал АВС сообщает о многочисленных повреждениях жилой застройки в районе дома-музея Пресли. В соцсетях опубликована фотография здания с частично сорванной кровлей на улице, названной в честь короля рок-н-ролла.
https://radiosputnik.ria.ru/20210326/sochi-1603052346.html
миссисипи
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торнадо, элвис пресли, миссисипи, в мире