https://ria.ru/20210503/tetenkin-1731004482.html
Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии
Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии
Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:34
2021-05-03T15:34
2021-05-03T16:51
дмитрий тетенькин
россия
политика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.В конце апреля 2020 года Тетенькин стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока.У него два высших образования: инженер-строитель по специальности "промышленное и гражданское строительство" и юрист. С 2012-го по 2014 год занимал должность первого замминистра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014-го по 2015-й — замглавы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 года его назначили на должность заместителя председателя правительства области.В августе 2018 года Тетенькин перешел на работу в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.
https://ria.ru/20200429/1570753885.html
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дмитрий тетенькин, россия, политика