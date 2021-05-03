https://ria.ru/20210503/tetenkin-1731004482.html

Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии

Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии

Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T15:34

2021-05-03T15:34

2021-05-03T16:51

дмитрий тетенькин

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570753706_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9fd89e27d15c1c59fb1de73cd44b9973.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.В конце апреля 2020 года Тетенькин стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока.У него два высших образования: инженер-строитель по специальности "промышленное и гражданское строительство" и юрист. С 2012-го по 2014 год занимал должность первого замминистра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014-го по 2015-й — замглавы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 года его назначили на должность заместителя председателя правительства области.В августе 2018 года Тетенькин перешел на работу в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.

https://ria.ru/20200429/1570753885.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий тетенькин, россия, политика