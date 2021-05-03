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Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии
Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии
Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T15:34
2021-05-03T16:51
дмитрий тетенькин
россия
политика
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.В конце апреля 2020 года Тетенькин стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока.У него два высших образования: инженер-строитель по специальности "промышленное и гражданское строительство" и юрист. С 2012-го по 2014 год занимал должность первого замминистра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014-го по 2015-й — замглавы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 года его назначили на должность заместителя председателя правительства области.В августе 2018 года Тетенькин перешел на работу в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.
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дмитрий тетенькин, россия, политика

Дмитрия Тетенькина назначили замминистра природных ресурсов и экологии

15:34 03.05.2021 (обновлено: 16:51 03.05.2021)
 
© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиГенеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин
Генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Дмитрия Тетенькина назначили заместителем министра природных ресурсов и экологии России. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В конце апреля 2020 года Тетенькин стал гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока.
У него два высших образования: инженер-строитель по специальности "промышленное и гражданское строительство" и юрист. С 2012-го по 2014 год занимал должность первого замминистра жилищно-коммунального хозяйства правительства Амурской области, с 2014-го по 2015-й — замглавы администрации Благовещенска, в сентябре 2015 года его назначили на должность заместителя председателя правительства области.
В августе 2018 года Тетенькин перешел на работу в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на должность советника министра.
Портфель чиновника - РИА Новости, 1920, 29.04.2020
29 апреля 2020, 15:59
Тетенькина назначили главой Корпорации развития Дальнего Востока
 
Дмитрий ТетенькинРоссияПолитика
 
 
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