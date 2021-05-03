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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210503/test-1731027194.html
В Швейцарии разработали тест на антитела к COVID-19 по капле крови
В Швейцарии разработали тест на антитела к COVID-19 по капле крови
Группа швейцарских ученых разработала тест, способный определить наличие у человека антител к коронавирусу с использованием капли крови и небольшого количества... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T19:50
2021-05-03T19:50
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
лозанна
швейцария
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ЦЮРИХ, 3 мая - РИА Новости. Группа швейцарских ученых разработала тест, способный определить наличие у человека антител к коронавирусу с использованием капли крови и небольшого количества реагентов, стоимость одного тестирования оценивается в 60 центов, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны."Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, Женевского университета и Женевской университетской клиники в настоящее время разработала надежный и дешевый тест на антитела, который может анализировать более 1 тысячи образцов одновременно и требует небольшой капли крови, например, от укола пальца", - говорится в сообщении.Уточняется, что для проведения анализа необходимы отдельные образцы крови и тестовые реагенты, которые подаются по каналам микрофлюидного чипа. "Если антитела против SARS-CoV-2 присутствуют в образце крови, молекула генерирует сигнал, который можно обнаружить в виде флуоресцентного свечения под микроскопом", - сообщили исследователи.Отмечается, что ученые протестировали образцы крови 155 человек, инфицированных SARS-CoV-2, и анализ выявил антитела к вирусу в 98% случаев. Сообщается также, что тест никогда не обнаруживал антител к вирусу в образцах людей, которые не были инфицированы SARS-CoV-2.По словам ученых, система тестирования может анализировать до 1024 образцов одновременно, что сокращает расходы на персонал в лаборатории. Как заявил один из участников проекта, доцент Федеральной политехнической школы Лозанны Себастьян Меркл, если учесть все расходы на одно тестирование, включая зарплату персонала и стоимость реагентов, они составят около 0,5 швейцарских франков за анализ (0,6 доллара).Ученый рассчитывает, что в будущем технология позволит продавать в аптеках или супермаркетах наборы, с помощью которых люди смогут самостоятельно делать забор крови из пальца, затем отправить образец в лабораторию и получить результат теста по электронной почте или через мобильное приложение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210419/koronavirus-1728935030.html
https://ria.ru/20210423/antitela-1729494022.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, лозанна, швейцария

В Швейцарии разработали тест на антитела к COVID-19 по капле крови

19:50 03.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЭкспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге
Экспресс-анализ крови в мобильном пункте Свердловского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЦЮРИХ, 3 мая - РИА Новости. Группа швейцарских ученых разработала тест, способный определить наличие у человека антител к коронавирусу с использованием капли крови и небольшого количества реагентов, стоимость одного тестирования оценивается в 60 центов, говорится в сообщении Федеральной политехнической школы Лозанны.
"Тестирование на антитела может стать мощным инструментом для отслеживания распространения инфекций SARS-CoV2, вируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Группа ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны, Женевского университета и Женевской университетской клиники в настоящее время разработала надежный и дешевый тест на антитела, который может анализировать более 1 тысячи образцов одновременно и требует небольшой капли крови, например, от укола пальца", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что для проведения анализа необходимы отдельные образцы крови и тестовые реагенты, которые подаются по каналам микрофлюидного чипа. "Если антитела против SARS-CoV-2 присутствуют в образце крови, молекула генерирует сигнал, который можно обнаружить в виде флуоресцентного свечения под микроскопом", - сообщили исследователи.
Отмечается, что ученые протестировали образцы крови 155 человек, инфицированных SARS-CoV-2, и анализ выявил антитела к вирусу в 98% случаев. Сообщается также, что тест никогда не обнаруживал антител к вирусу в образцах людей, которые не были инфицированы SARS-CoV-2.
По словам ученых, система тестирования может анализировать до 1024 образцов одновременно, что сокращает расходы на персонал в лаборатории. Как заявил один из участников проекта, доцент Федеральной политехнической школы Лозанны Себастьян Меркл, если учесть все расходы на одно тестирование, включая зарплату персонала и стоимость реагентов, они составят около 0,5 швейцарских франков за анализ (0,6 доллара).
Ученый рассчитывает, что в будущем технология позволит продавать в аптеках или супермаркетах наборы, с помощью которых люди смогут самостоятельно делать забор крови из пальца, затем отправить образец в лабораторию и получить результат теста по электронной почте или через мобильное приложение.
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