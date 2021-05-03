В МИД рассказали о сценарии отключения России от SWIFT
14:47 03.05.2021 (обновлено: 15:15 03.05.2021)
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России сценарий отключения страны от SWIFT пока рассматривают как гипотетический, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Тем не менее ведется межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам", — сказала она в интервью RT.
В качестве примера альтернативных инструментов дипломат привела "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России.
"В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", — пояснила Захарова.
SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.
На прошлой неделе депутаты Европарламента предложили "в случае продолжения агрессии на Украине" среди прочего отключить Москву от системы платежей SWIFT. При этом, как признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, у Евросоюза нет компетенции в этом вопросе.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.
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