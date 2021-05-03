https://ria.ru/20210503/swift-1730998784.html

В МИД рассказали о сценарии отключения России от SWIFT

В МИД рассказали о сценарии отключения России от SWIFT

В России сценарий отключения страны от SWIFT пока рассматривают как гипотетический, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:47

2021-05-03T14:47

2021-05-03T15:15

мария захарова

москва

россия

экономика

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В России сценарий отключения страны от SWIFT пока рассматривают как гипотетический, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В качестве примера альтернативных инструментов дипломат привела "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России."В настоящее время обсуждаются варианты ее сопряжения с иностранными аналогами — европейской SEPA, иранской SEPAM, китайскими CUP и CIPS", — пояснила Захарова.SWIFT — межбанковская система обмена данными и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.На прошлой неделе депутаты Европарламента предложили "в случае продолжения агрессии на Украине" среди прочего отключить Москву от системы платежей SWIFT. При этом, как признал верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, у Евросоюза нет компетенции в этом вопросе. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в России разработали страховочную сетку на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений. Он отметил, что в стране есть база для создания аналога SWIFT.

https://radiosputnik.ria.ru/20210501/swift-1730821693.html

https://ria.ru/20210429/swift-1730425805.html

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мария захарова, москва, россия, экономика