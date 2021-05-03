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Вещи воина, погибшего в боях за Сталинград, передали его внучке
Вещи воина, погибшего в боях за Сталинград, передали его внучке
Найденные при раскопках вещи погибшего в боях за Сталинград 79 лет назад советского воина передали его внучке в Амурской области, сообщает Восточный военный... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T08:30
2021-05-03T08:30
сталинград
амурская область
белогорск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 май – РИА Новости. Найденные при раскопках вещи погибшего в боях за Сталинград 79 лет назад советского воина передали его внучке в Амурской области, сообщает Восточный военный округ (ВВО).Передача вещей прошла во время мотопробега "Километры Победы", посвященном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в нем участвуют военнослужащие Амурского объединения ВВО из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юнармейцы и представители мотоклуба города Белогорск.Вещи внучке погибшего передали в поселке Возжаевка Белогорского района Приамурья."В торжественной обстановке представителями поискового отряда внучке воина-амурчанина Михаила Колесникова Елене Гришиной были переданы личные вещи и элементы боевой экипировки ее родственника, павшего в жестоких боях с фашистами под Сталинградом 79 лет назад. Вещи были найдены во время работы поискового отряда на полях сражений под Волгоградом", - сообщает Восточный военный округ.
https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574123570.html
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сталинград, амурская область, белогорск, общество

Вещи воина, погибшего в боях за Сталинград, передали его внучке

08:30 03.05.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зельма / Перейти в фотобанкСталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого
Сталинград. Декабрь 1942 г. Уличный бой. Санитарка перевязывает раненого - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Георгий Зельма
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 май – РИА Новости. Найденные при раскопках вещи погибшего в боях за Сталинград 79 лет назад советского воина передали его внучке в Амурской области, сообщает Восточный военный округ (ВВО).
Передача вещей прошла во время мотопробега "Километры Победы", посвященном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в нем участвуют военнослужащие Амурского объединения ВВО из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юнармейцы и представители мотоклуба города Белогорск.
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СК возбудил дело о массовых расстрелах мирных граждан в Сталинграде
Вещи внучке погибшего передали в поселке Возжаевка Белогорского района Приамурья.
"В торжественной обстановке представителями поискового отряда внучке воина-амурчанина Михаила Колесникова Елене Гришиной были переданы личные вещи и элементы боевой экипировки ее родственника, павшего в жестоких боях с фашистами под Сталинградом 79 лет назад. Вещи были найдены во время работы поискового отряда на полях сражений под Волгоградом", - сообщает Восточный военный округ.
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СталинградАмурская областьБелогорскОбщество
 
 
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