https://ria.ru/20210503/stalingrad-1730965293.html

Вещи воина, погибшего в боях за Сталинград, передали его внучке

Вещи воина, погибшего в боях за Сталинград, передали его внучке

Найденные при раскопках вещи погибшего в боях за Сталинград 79 лет назад советского воина передали его внучке в Амурской области, сообщает Восточный военный... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T08:30

2021-05-03T08:30

2021-05-03T08:30

сталинград

амурская область

белогорск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 май – РИА Новости. Найденные при раскопках вещи погибшего в боях за Сталинград 79 лет назад советского воина передали его внучке в Амурской области, сообщает Восточный военный округ (ВВО).Передача вещей прошла во время мотопробега "Километры Победы", посвященном празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в нем участвуют военнослужащие Амурского объединения ВВО из Амурской области, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юнармейцы и представители мотоклуба города Белогорск.Вещи внучке погибшего передали в поселке Возжаевка Белогорского района Приамурья."В торжественной обстановке представителями поискового отряда внучке воина-амурчанина Михаила Колесникова Елене Гришиной были переданы личные вещи и элементы боевой экипировки ее родственника, павшего в жестоких боях с фашистами под Сталинградом 79 лет назад. Вещи были найдены во время работы поискового отряда на полях сражений под Волгоградом", - сообщает Восточный военный округ.

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574123570.html

https://ria.ru/20180508/8656.html

сталинград

амурская область

белогорск

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сталинград, амурская область, белогорск, общество