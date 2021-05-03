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В МИД оценили сигналы о готовности обсуждать стратегическую стабильность
В МИД оценили сигналы о готовности обсуждать стратегическую стабильность
Россия фиксирует сигналы США о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности, готова к предметному диалогу, но договариваться без учёта своих... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:49
2021-05-03T09:53
мария захарова
министерство обороны сша
джо байден
россия
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия фиксирует сигналы США о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности, готова к предметному диалогу, но договариваться без учёта своих интересов и озабоченностей в сфере противоракетной обороны не будет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нам пока неизвестно, с каких позиций будет выступать администрация Джо Байдена по различным аспектам контроля над вооружениями, включая противоракетную проблематику. Вместе с тем, мы фиксируем сигналы из Вашингтона о намерении обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности. Хотелось бы рассчитывать, что Вашингтон будет придерживаться сбалансированной повестки дня", - заявила Захарова.Она подчеркнула, что Россия к предметному и конструктивному диалогу готова. "Однако договариваться о чём-либо без встречного учёта наших интересов и озабоченностей, в том числе в сфере ПРО, мы не станем. Если получится совместными усилиями найти баланс интересов, тогда можно будет говорить и о договорённостях. Нашим коллегам в Вашингтоне следует это понимать и учитывать", - добавила высокопоставленный дипломат.Россия, со своей стороны, намерена действовать в соответствии с "поставленной президентом Российской Федерации задачей по обеспечению бесконфликтного сосуществования посредством поддержания баланса сил и стратегической стабильности", отметила официальный представитель МИД."В диалоге с Вашингтоном на этом направлении мы продвигаем концепцию комплексного рассмотрения факторов, влияющих на стратстабильность, с охватом всех вооружений, способных решать стратегические задачи, – ядерных и неядерных, наступательных и оборонительных. При этом, когда мы говорим о стратегических оборонительных системах, то имеем в виду, прежде всего, должный учёт фактора ПРО", - заключила Захарова.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации Байдена. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210427/dialog-1730136119.html
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мария захарова, министерство обороны сша, джо байден, россия, сша, в мире

В МИД оценили сигналы о готовности обсуждать стратегическую стабильность

09:49 03.05.2021 (обновлено: 09:53 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Россия фиксирует сигналы США о готовности обсуждать вопросы стратегической стабильности, готова к предметному диалогу, но договариваться без учёта своих интересов и озабоченностей в сфере противоракетной обороны не будет, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нам пока неизвестно, с каких позиций будет выступать администрация Джо Байдена по различным аспектам контроля над вооружениями, включая противоракетную проблематику. Вместе с тем, мы фиксируем сигналы из Вашингтона о намерении обсуждать с нами вопросы стратегической стабильности. Хотелось бы рассчитывать, что Вашингтон будет придерживаться сбалансированной повестки дня", - заявила Захарова.
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Она подчеркнула, что Россия к предметному и конструктивному диалогу готова. "Однако договариваться о чём-либо без встречного учёта наших интересов и озабоченностей, в том числе в сфере ПРО, мы не станем. Если получится совместными усилиями найти баланс интересов, тогда можно будет говорить и о договорённостях. Нашим коллегам в Вашингтоне следует это понимать и учитывать", - добавила высокопоставленный дипломат.
Россия, со своей стороны, намерена действовать в соответствии с "поставленной президентом Российской Федерации задачей по обеспечению бесконфликтного сосуществования посредством поддержания баланса сил и стратегической стабильности", отметила официальный представитель МИД.
"В диалоге с Вашингтоном на этом направлении мы продвигаем концепцию комплексного рассмотрения факторов, влияющих на стратстабильность, с охватом всех вооружений, способных решать стратегические задачи, – ядерных и неядерных, наступательных и оборонительных. При этом, когда мы говорим о стратегических оборонительных системах, то имеем в виду, прежде всего, должный учёт фактора ПРО", - заключила Захарова.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации Байдена. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.
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