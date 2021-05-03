https://ria.ru/20210503/ssha-1730970264.html

Захарова прокомментировала планы США расширить систему ПРО

Захарова прокомментировала планы США расширить систему ПРО

США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T09:51

2021-05-03T09:51

2021-05-03T10:15

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. США в военной сфере делают ставку на девальвацию российского потенциала ядерного сдерживания, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.Она напомнила, что США в 2002 году в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО и с тех пор Вашингтон стал разворачивать по всему миру систему глобальной ПРО, состоящей из мобильных и стационарных противоракетных средств."Под надуманными предлогами наземные противоракетные комплексы размещаются в непосредственной близости от российских границ. Активно развиваются морские средства, которые регулярно появляются вблизи побережья России", — добавила представитель ведомства.По ее словам, попытки американских властей представить глобальную систему как оборонительный проект — "не более чем дымовая завеса". Захарова уверена, что Вашингтон хочет получить преимущество за счет возможности нанести ядерный удар первым.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Белый дом планирует создать 31 перехватчик, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого составит примерно 498 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210503/opergruppy-1730721071.html

https://ria.ru/20210503/afganistan-1730958659.html

россия

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2021

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность