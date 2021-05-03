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Действия США в сфере ПРО провоцируют гонку вооружений, заявил МИД
Действия США в сфере ПРО провоцируют гонку вооружений, заявил МИД
Развитие США системы глобальной противоракетной обороны привело к серьёзным последствиям в сфере безопасности и провоцирует гонку вооружений, в том числе... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T09:33
2021-05-03T09:33
2021-05-03T09:36
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Развитие США системы глобальной противоракетной обороны привело к серьёзным последствиям в сфере безопасности и провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. Однако наши аргументы американцы не воспринимают. При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают, привлекая всё новые финансовые ресурсы", - сказала Захарова.Она подчеркнула, что наращивание потенциала американской глобальной ПРО "может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных".По словам Захаровой, сообщения СМИ о выделении 18 миллиардов долларов на проект по разработке перехватчиков ракет - "это рассчитанная пентагоновцами стоимость лишь одной программы по созданию, развёртыванию и обслуживанию перспективных перехватчиков, которые предполагаются на замену стратегическим шахтным противоракетам, ныне размещённым на американской территории, в основном на Аляске".Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.
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россия, сша, в мире
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости.
Развитие США
системы глобальной противоракетной обороны привело к серьёзным последствиям в сфере безопасности и провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасности, связанные с ничем не ограниченным развитием системы глобальной ПРО США. Однако наши аргументы американцы не воспринимают. При этом они отвергают возможность введения каких-либо ограничений на свою противоракетную деятельность и сознательно её наращивают, привлекая всё новые финансовые ресурсы", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что наращивание потенциала американской глобальной ПРО "может привести и уже приводит к серьезным последствиям в сфере безопасности, нарушает стратегический баланс сил в мире, провоцирует гонку вооружений, в том числе ракетных".
По словам Захаровой, сообщения СМИ о выделении 18 миллиардов долларов на проект по разработке перехватчиков ракет - "это рассчитанная пентагоновцами стоимость лишь одной программы по созданию, развёртыванию и обслуживанию перспективных перехватчиков, которые предполагаются на замену стратегическим шахтным противоракетам, ныне размещённым на американской территории, в основном на Аляске".
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон
планирует выделить почти 18 миллиардов долларов на разработку, производство и обслуживание перехватчиков ракет из КНДР или Ирана
, что станет первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена
. Планируется строительство 31 перехватчика, в том числе 10 для испытаний. Их разместят на базах на Аляске
, стоимость каждого перехватчика, по оценкам, составит примерно 498 миллионов долларов.