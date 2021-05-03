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Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:36
2021-05-03T02:36
алексей пушков
венесуэла
сирия
оон
сша
в мире
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников.По его словам, так называемый "миропорядок, основанный на правилах" не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом, а представляет собой произвол, поскольку эти "правила" устанавливают в Вашингтоне.Сенатор напомнил, что такой характер международных отношений породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии и другие кровавые конфликты.Пушков заключил, что мировой порядок под контролем Соединенных Штатов — это "миробеспорядок", поскольку фактически он не основан на праве.
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алексей пушков, венесуэла, сирия, оон, сша, в мире

Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США

02:36 03.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников.
По его словам, так называемый "миропорядок, основанный на правилах" не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом, а представляет собой произвол, поскольку эти "правила" устанавливают в Вашингтоне.
"Это идеологический подлог, позволяющий США претендовать на легитимность своей гегемонии. <…> И он (этот мировой порядок. — Прим. ред.) не обеспечивает "международного мира" — это ложь", — пояснил Пушков.
Сенатор напомнил, что такой характер международных отношений породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии и другие кровавые конфликты.
"И он будет преодолен, как были преодолены господство и произвол предыдущих империй. США хотят остановить историю, но это невозможно. <…> Их миропорядок обречен. Собственно, он уже рушится", — отметил он.
Пушков заключил, что мировой порядок под контролем Соединенных Штатов — это "миробеспорядок", поскольку фактически он не основан на праве.
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Алексей ПушковВенесуэлаСирияООНСШАВ мире
 
 
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