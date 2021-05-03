https://ria.ru/20210503/ssha-1730956631.html
Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США
Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников. РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:36
2021-05-03T02:36
2021-05-03T02:36
алексей пушков
венесуэла
сирия
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников.По его словам, так называемый "миропорядок, основанный на правилах" не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом, а представляет собой произвол, поскольку эти "правила" устанавливают в Вашингтоне.Сенатор напомнил, что такой характер международных отношений породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии и другие кровавые конфликты.Пушков заключил, что мировой порядок под контролем Соединенных Штатов — это "миробеспорядок", поскольку фактически он не основан на праве.
https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html
венесуэла
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_567d43b36aebb745def9187f438496b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей пушков, венесуэла, сирия, оон, сша, в мире