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Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США

Пушков заявил о разрушении мирового порядка во главе с США

Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T02:36

2021-05-03T02:36

2021-05-03T02:36

алексей пушков

венесуэла

сирия

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался в Telegram о начале крушения мирового порядка под предводительством США и их ближайших союзников.По его словам, так называемый "миропорядок, основанный на правилах" не имеет ничего общего с Уставом ООН и международным правом, а представляет собой произвол, поскольку эти "правила" устанавливают в Вашингтоне.Сенатор напомнил, что такой характер международных отношений породил войны во Вьетнаме и в Афганистане, агрессии против Югославии, Ирака и Ливии, переворот на Украине и попытку переворота в Венесуэле, гражданскую войну в Сирии и другие кровавые конфликты.Пушков заключил, что мировой порядок под контролем Соединенных Штатов — это "миробеспорядок", поскольку фактически он не основан на праве.

https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html

венесуэла

сирия

сша

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алексей пушков, венесуэла, сирия, оон, сша, в мире