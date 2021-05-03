https://ria.ru/20210503/sputnik-v-1730956490.html

Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"

Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T02:26

2021-05-03T02:26

2021-05-03T02:26

вакцина "спутник v"

мехико

российский фонд прямых инвестиций

the lancet

николас мадуро

венесуэла

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155910/54/1559105447_0:63:3419:1986_1920x0_80_0_0_08e716866f3c87c9616f5ca703c29f6d.jpg

МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Новая партия "Спутника V" стала пятой с февраля, когда его начали поставлять в латиноамериканскую страну. По словам главы минздрава Карлоса Альварадо, в ходе применения "Спутника V" в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения.По последней информации, в Венесуэле с начала пандемии выявлено 198 865 случаев COVID-19 (+1182 за сутки), от осложнений скончались 2155 человек (+19).Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210424/sputnik-1729792904.html

мехико

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", мехико, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, николас мадуро, венесуэла, в мире