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Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:26
2021-05-03T02:26
вакцина "спутник v"
мехико
российский фонд прямых инвестиций
the lancet
николас мадуро
венесуэла
в мире
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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V".Новая партия "Спутника V" стала пятой с февраля, когда его начали поставлять в латиноамериканскую страну. По словам главы минздрава Карлоса Альварадо, в ходе применения "Спутника V" в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения.По последней информации, в Венесуэле с начала пандемии выявлено 198 865 случаев COVID-19 (+1182 за сутки), от осложнений скончались 2155 человек (+19).Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", мехико, российский фонд прямых инвестиций, the lancet, николас мадуро, венесуэла, в мире

Мадуро сообщил о поставке в Венесуэлу новой партии "Спутника V"

02:26 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МЕХИКО, 3 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о поставке в страну пятой партии российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Министр здравоохранения принял в Майкетии (международный аэропорт в штате Ла-Гуайра) новую партию российской вакцины "Спутник V". Вакцины продолжают поступать со всего мира, и мы надеемся, что в этом мае ситуация (с поставками - ред.) еще улучшится", - сказал президент в эфире государственного телеканала VTV.

Новая партия "Спутника V" стала пятой с февраля, когда его начали поставлять в латиноамериканскую страну. По словам главы минздрава Карлоса Альварадо, в ходе применения "Спутника V" в Венесуэле побочные эффекты не зафиксированы, а сам препарат уже пользуется доверием населения.
По последней информации, в Венесуэле с начала пандемии выявлено 198 865 случаев COVID-19 (+1182 за сутки), от осложнений скончались 2155 человек (+19).
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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Вакцина "Спутник V"МехикоРоссийский фонд прямых инвестицийThe LancetНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
 
 
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