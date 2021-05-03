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Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года. РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T04:16

2021-05-03T04:16

2021-05-03T04:16

всемирный день свободы печати

справки

в мире

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Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая начиная с 1994 года.Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году в соответствии с рекомендацией, принятой 26-й сессией Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1991 году. Инициатива отмечать этот день принадлежит представителям независимой печати стран Африки. Дата 3 мая выбрана не случайно. Именно в этот день в 1991 году в столице Намибии Виндхуке представители независимой печати африканских стран приняли Виндхукскую декларацию о содействии развитию независимой и плюралистической африканской прессы, в которой содержался призыв к правительствам государств мира обеспечивать свободу печати и ее демократический характер.Всемирный день свободы печати – это возможность повысить информированность граждан о нарушениях свободы печати и напомнить о том, что в десятках стран мира СМИ подвергаются цензуре, штрафам, принудительным закрытиям или приостановке деятельности, а журналисты, редакторы и издатели становятся жертвами преследований, нападений, незаконных арестов и даже убийств.Этот день дает возможность поощрить и развить инициативы по защите свободы печати и провести оценку состояния свободы печати во всем мире.Тема Всемирного дня свободы печати в 2021 году "Информация как общественное благо". Целью Всемирный день свободы печати в 2021 году является привлечение внимания к особой роли журналистики при создании новостей в качестве проверенной информации в общественных интересах.Санитарно-эпидемиологический кризис, связанный с COVID-19, высветил жизненно важную роль свободных и независимых СМИ в мировом масштабе. Сведения, выдаваемые новостными СМИ (включая печатные СМИ, телевидение и радио, аналоговые или цифровые платформы), остаются мощным источником информации и вносят значительный вклад в понимание вопросов, связанных с пандемией. С 1993 года Всемирному дню свободы печати посвящена ежегодная конференция, на которой журналисты, ученые, представители гражданского общества, национальных органов власти обсуждают проблемы свободы прессы и безопасности журналистов. В 2021 году мероприятие пройдет в онлайн-формате. Ко Всемирному дню свободы печати приурочено вручение Всемирной премии ЮНЕСКО за вклад в развитие свободной прессы имени Гильермо Кано, колумбийского журналиста, погибшего в 1986 году. Премия была учреждена в 1997 году. Награда присуждается ежегодно отдельному лицу, организации или учреждению, внесшим значительный вклад в дело защиты свободы печати или ее содействию во всем мире, особенно если такая деятельность связана с риском или репрессиями. В 2007 году посмертно премии была удостоена российская журналистка Анна Политковская. В 2019 году присуждена журналистам из Мьянмы Ко Ва Лону (Ko Wa Lone) и Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), которые работали в информационном агентстве Рейтер, когда их арестовали в Янгоне в декабре 2017 года. Суд Мьянмы признал их виновными в нарушении закона о государственной тайне и приговорил к семи годам тюремного заключения. В 2020 году лауреатом премии Гильмермо Кано стала колумбийская журналист-расследователь Джинет Бедойя Лима. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный день свободы печати, справки, в мире