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В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата
В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата
Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T11:08
2021-05-03T11:36
хафез асад
башар асад
сирия
в мире
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ДАМАСК, 3 мая - РИА Новости. Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад, заявил глава высшего конституционного суда САР Мохаммад Ляхам."Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии",- сказал Ляхам на пресс-конференции.В течение трех дней конституционный суд Сирии примет все запросы на апелляцию от кандидатов, не согласных с решением.Согласно конституции Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (с 19 апреля). Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосовали не менее 35 депутатов.Учитывая, что Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от партии Арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарем которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.Остальные голоса в Народном совете - у независимых депутатов (их 70) и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт" (их 13 человек).Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая.
https://ria.ru/20210430/priglashenie-1730709855.html
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хафез асад, башар асад, сирия, в мире

В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата

11:08 03.05.2021 (обновлено: 11:36 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска
 Военнослужащий на одной из улиц города Дамаска - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ДАМАСК, 3 мая - РИА Новости. Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад, заявил глава высшего конституционного суда САР Мохаммад Ляхам.
"Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии",- сказал Ляхам на пресс-конференции.
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
30 апреля, 15:25
Совфед пригласили наблюдать за президентскими выборами в Сирии
В течение трех дней конституционный суд Сирии примет все запросы на апелляцию от кандидатов, не согласных с решением.
Согласно конституции Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (с 19 апреля). Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосовали не менее 35 депутатов.
Учитывая, что Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от партии Арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарем которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.
Остальные голоса в Народном совете - у независимых депутатов (их 70) и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт" (их 13 человек).
Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая.
Мужчина опускает конверт с бюллетенем в урну на одном из избирательных участков во время голосования на парламентских выборов в Сирии - РИА Новости, 1920, 18.04.2021
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Выборы президента Сирии назначили на 26 мая
 
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