https://ria.ru/20210503/siriya-1730979304.html

В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата

В президентских выборах в Сирии будут участвовать три кандидата

Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад,... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T11:08

2021-05-03T11:08

2021-05-03T11:36

хафез асад

башар асад

сирия

в мире

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ДАМАСК, 3 мая - РИА Новости. Кандидатами в президенты Сирии стали три претендента, набравшие необходимое количество голосов депутатов, среди них нынешний глава государства Башар Асад, заявил глава высшего конституционного суда САР Мохаммад Ляхам."Конституционный суд в первом заявлении принял имена трех кандидатов: Абдаллах Саллюм Абдаллах, Башар Хафез Асад и Махмуд Ахмад Мерии",- сказал Ляхам на пресс-конференции.В течение трех дней конституционный суд Сирии примет все запросы на апелляцию от кандидатов, не согласных с решением.Согласно конституции Сирии, парламент принимал заявки кандидатов на протяжении 10 дней после объявления начала предвыборной кампании (с 19 апреля). Однако участвовать в выборах смогут только те граждане, за кого проголосовали не менее 35 депутатов.Учитывая, что Народный совет Сирии состоит из 250 депутатов, в президентской гонке теоретически могут участвовать не более семи человек. При этом у кандидата от партии Арабского социалистического возрождения "Баас", генеральным секретарем которой является Асад, больше всего шансов, так как она имеет 167 кресел в парламенте.Остальные голоса в Народном совете - у независимых депутатов (их 70) и представителей партий, которые входят в коалицию "Национальный прогрессивный фронт" (их 13 человек).Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая.

https://ria.ru/20210430/priglashenie-1730709855.html

https://ria.ru/20210418/vybory-1728804360.html

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хафез асад, башар асад, сирия, в мире