https://ria.ru/20210503/sanktsii-1731024562.html

Евросоюз заявил о праве ответить на российские санкции

Евросоюз заявил о праве ответить на российские санкции

В Евросоюзе оставляют за собой право ответить на санкции Москвы против европейских чиновников. Об этом российскому постпреду Владимиру Чижову сообщили на... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T19:13

2021-05-03T19:13

2021-05-03T19:55

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. В Евросоюзе оставляют за собой право ответить на санкции Москвы против европейских чиновников. Об этом российскому постпреду Владимиру Чижову сообщили на встрече в Еврокомиссии.Как говорится в релизе ЕС, в понедельник генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Стефано Саннино и генсек ЕК Ильзе Юхансон вызвали Чижова, чтобы "осудить решение России". В Евросоюзе его считают "исключительно политически мотивированным" шагом без юридического обоснования.Генеральные секретари напомнили о высылке Россией чешских дипломатов и намерении России по формированию списка недружественных государств, "выразив обеспокоенность совокупным воздействием этих решений на отношения между ЕС и правительством Российской Федерации", указано в документе.Как отмечается в пресс-релизе постоянного представительства России при Евросоюзе, на встрече стороны выразили сожаление из-за "тенденции к ухудшению" диалога, а также отметили "важность дипломатических усилий по выправлению нынешней нездоровой ситуации".Накануне МИД России опубликовал имена восьми европейцев, которым запретили въезд в страну. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян, которые Евросоюз ввел в марте в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.В черный список тогда попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников. Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, включив в него Абузайда Висмурадова и Аюба Катаева — "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210430/evrosoyuz-1730752548.html

https://ria.ru/20210430/sanktsii-1730762626.html

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россия, евросоюз, в мире