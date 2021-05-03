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Главы МИД ЕС обсудят ответ на санкции России на следующей неделе
Главы МИД ЕС обсудят ответ на санкции России на следующей неделе
Главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций РФ против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:02
2021-05-03T14:02
россия
давид сассоли
вера юрова
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций РФ против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."На предстоящем совещании министров иностранных дел мы рассмотрим, каким образом лучше отреагировать на действия России", - сказал Стано.Пока, по его словам, никаких решений по данной ситуации не принято, консультации между странами ЕС продолжаются.Стано также сообщил, что постпред России при ЕС был вызван в европейские институты, ему будет передан решительный протест в связи с решением о санкциях.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.
https://ria.ru/20210501/evrosoyuz-1730870622.html
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россия, давид сассоли, вера юрова, еврокомиссия, евросоюз, в мире

Главы МИД ЕС обсудят ответ на санкции России на следующей неделе

14:02 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций РФ против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"На предстоящем совещании министров иностранных дел мы рассмотрим, каким образом лучше отреагировать на действия России", - сказал Стано.
Пока, по его словам, никаких решений по данной ситуации не принято, консультации между странами ЕС продолжаются.
Стано также сообщил, что постпред России при ЕС был вызван в европейские институты, ему будет передан решительный протест в связи с решением о санкциях.
В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 21:39
Глава дипломатии Евросоюза Боррель назвал санкции России неприемлемыми
 
РоссияДавид СассолиВера ЮроваЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
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