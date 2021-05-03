https://ria.ru/20210503/sanktsii-1730994322.html
Главы МИД ЕС обсудят ответ на санкции России на следующей неделе
Главы МИД ЕС обсудят ответ на санкции России на следующей неделе
Главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций РФ против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:02
2021-05-03T14:02
2021-05-03T14:02
россия
давид сассоли
вера юрова
еврокомиссия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 мая – РИА Новости. Главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций РФ против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано."На предстоящем совещании министров иностранных дел мы рассмотрим, каким образом лучше отреагировать на действия России", - сказал Стано.Пока, по его словам, никаких решений по данной ситуации не принято, консультации между странами ЕС продолжаются.Стано также сообщил, что постпред России при ЕС был вызван в европейские институты, ему будет передан решительный протест в связи с решением о санкциях.В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.
https://ria.ru/20210501/evrosoyuz-1730870622.html
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россия, давид сассоли, вера юрова, еврокомиссия, евросоюз, в мире