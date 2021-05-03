https://ria.ru/20210503/sanktsii-1730991759.html

Брюссель вызвал постпреда России из-за санкций против еврочиновников

Брюссель вызвал постпреда России из-за санкций против еврочиновников

Постоянному представителю России при ЕС в Брюсселе выразят протест из-за санкций Москвы против европейских бюрократов, сообщил на брифинге официальный... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T13:41

2021-05-03T13:41

2021-05-03T14:19

давид сассоли

вера юрова

еврокомиссия

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Постоянному представителю России при ЕС в Брюсселе выразят протест из-за санкций Москвы против европейских бюрократов, сообщил на брифинге официальный представитель внешнеполитической службы союза Питер Стано.По его словам, 10 мая министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят ответные меры.Накануне российский МИД опубликовал имена восьми европейцев, которым запретили въезд в Россию. В список вошли в том числе председатель Европарламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Европейской комиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова и член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр.На Смоленской площади подчеркнули, что Москва приняла такое решение в ответ на ограничения против шести россиян. Евросоюз 2 марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека: такую реакцию вызвал арест Алексея Навального.В черный список попали председатель СК Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Позднее, 22 марта, главы МИД стран ЕС расширили этот перечень, в него попали Абузайд Висмурадов и Аюб Катаев "за преследование представителей ЛГБТ и политической оппозиции в Чечне".Представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210430/spiegel-1730772045.html

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давид сассоли, вера юрова, еврокомиссия, россия, евросоюз, в мире