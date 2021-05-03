https://ria.ru/20210503/rybaki-1731030490.html

В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков

В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков

Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T20:39

2021-05-03T20:39

2021-05-03T20:39

россия

кольский залив

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в северо-западном СУ на транспорте СК РФ."Найдены тела еще двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются", - сказал собеседник агентства.В субботу экстренные службы сообщили о том, что спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области. Вечером стало известно о том, что тела троих обнаружены. По данным экстренных служб, рыбаки вышли на трех лодках по два человека и попали в шторм.

https://ria.ru/20210501/rybaki-1730796800.html

россия

кольский залив

мурманская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кольский залив, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия