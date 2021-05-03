https://ria.ru/20210503/rybaki-1731030490.html
В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков
В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков
Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T20:39
2021-05-03T20:39
2021-05-03T20:39
россия
кольский залив
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в северо-западном СУ на транспорте СК РФ."Найдены тела еще двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются", - сказал собеседник агентства.В субботу экстренные службы сообщили о том, что спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области. Вечером стало известно о том, что тела троих обнаружены. По данным экстренных служб, рыбаки вышли на трех лодках по два человека и попали в шторм.
https://ria.ru/20210501/rybaki-1730796800.html
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россия, кольский залив, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия