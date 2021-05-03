Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210503/rybaki-1731030490.html
В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков
В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков
Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T20:39
2021-05-03T20:39
россия
кольский залив
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577254189_0:139:2500:1545_1920x0_80_0_0_147cdb6c7c53737776ca8ddd9707e7d7.jpg
МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в северо-западном СУ на транспорте СК РФ."Найдены тела еще двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются", - сказал собеседник агентства.В субботу экстренные службы сообщили о том, что спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области. Вечером стало известно о том, что тела троих обнаружены. По данным экстренных служб, рыбаки вышли на трех лодках по два человека и попали в шторм.
https://ria.ru/20210501/rybaki-1730796800.html
россия
кольский залив
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577254189_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_f52fdd3acf54d0c33dfe533601abc2cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кольский залив, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия

В Баренцевом море нашли тела еще двух рыбаков

20:39 03.05.2021
 
© Фото : Андрей БелавинБаренцево море
Баренцево море - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Фото : Андрей Белавин
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 мая - РИА Новости. Тела в общей сложности пяти рыбаков нашли в акватории Баренцева моря, судьба еще одного неизвестна, его поиски продолжаются, сообщили РИА Новости в северо-западном СУ на транспорте СК РФ.
"Найдены тела еще двух рыбаков в море, троих обнаружили в день исчезновения, поиски одного продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 03:20
На Сахалине ищут троих пропавших рыбаков
В субботу экстренные службы сообщили о том, что спасатели ведут поиск шестерых рыбаков, которые вышли в море на трех маломерных судах в Кольском заливе в районе Териберки Мурманской области. Вечером стало известно о том, что тела троих обнаружены. По данным экстренных служб, рыбаки вышли на трех лодках по два человека и попали в шторм.
 
РоссияКольский заливСледственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:20Суд обязал раскрыть имя истца, обвинившего Спейси в домогательствах
03:17Эксперт назвал вывод американских военных из Афганистана поражением США
03:11Источник: Кикина будет единственной женщиной в отряде космонавтов
02:57Украине предрекли потерю аграрного потенциала
02:27Главы МИД G7 обсудят на пленарном заседании взаимоотношения с Россией
02:19Эксперт спрогнозировал увеличение доли продаж электрокаров в России
02:17Юристы предупредили, как могут наказать за досрочное погашение кредита
02:11Врач-сомнолог объяснил, как правильно выспаться в майские праздники
02:05CNN: в США растет число задержаний нелегальных иммигрантов на границе
01:16Медик оценил опасность сна рядом со смартфоном
01:14Часть улиц в центре Москвы перекроют 4 мая из-за подготовки ко Дню Победы
01:05Шри-Ланка получила первую партию "Спутника V"
01:02NYT: FDA может одобрить вакцину Pfizer от COVID-19 для подростков
00:46Дипломат призвал Совбез ООН взглянуть в глаза очевидцам трагедии в Одессе
00:41Пушков резко ответил на слова главы МИД Великобритании о России
00:33Пользователи TikTok сообщают о сбоях в работе соцсети по всему миру
00:22Начинается голосование на конкурсе слоганов избирательной кампании в ГД
00:14Польша отменит значительную часть коронавирусных ограничений
23:57В Белоруссии не зарегистрировали партию — сторонницу интеграции с Россией
23:55Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет в браке
Лента новостейМолния