https://ria.ru/20210503/reznya-1731022216.html
Украинский эксперт оценил вероятность резни в Донбассе
Украинский эксперт оценил вероятность резни в Донбассе
Замглавы Украинского института политики Кирилл Молчанов допустил резню в Донбассе в случае перехода региона под управление Киева. Его цитирует "МК". РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:34
2021-05-03T18:34
2021-05-03T19:52
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луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Замглавы Украинского института политики Кирилл Молчанов допустил резню в Донбассе в случае перехода региона под управление Киева. Его цитирует "МК".По его мнению, в ДНР и ЛНР не зря обеспокоены тем, что радикалы могут устроить в регионе беспорядки."Что касается отношения к жителям ДНР и ЛНР в целом, то большинство считают их не врагами, а заложниками ситуации", — добавил Молчанов.При этом глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что вряд ли Минские соглашения перепишут под Украину или сдадут Донбасс на условиях Киева. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в регионе начнется резня, если Минские соглашения изменят по желанию Украины.
https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html
https://ria.ru/20210503/ultimatum-1731019297.html
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, украина