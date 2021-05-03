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Украинский эксперт оценил вероятность резни в Донбассе
Украинский эксперт оценил вероятность резни в Донбассе
Замглавы Украинского института политики Кирилл Молчанов допустил резню в Донбассе в случае перехода региона под управление Киева. Его цитирует "МК". РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T18:34
2021-05-03T19:52
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Замглавы Украинского института политики Кирилл Молчанов допустил резню в Донбассе в случае перехода региона под управление Киева. Его цитирует "МК".По его мнению, в ДНР и ЛНР не зря обеспокоены тем, что радикалы могут устроить в регионе беспорядки."Что касается отношения к жителям ДНР и ЛНР в целом, то большинство считают их не врагами, а заложниками ситуации", — добавил Молчанов.При этом глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что вряд ли Минские соглашения перепишут под Украину или сдадут Донбасс на условиях Киева. Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в регионе начнется резня, если Минские соглашения изменят по желанию Украины.
https://ria.ru/20210503/natsisty-1731004880.html
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россия
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, украина

Украинский эксперт оценил вероятность резни в Донбассе

18:34 03.05.2021 (обновлено: 19:52 03.05.2021)
 
© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкФлаги ДНР в Донецке
Флаги ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Замглавы Украинского института политики Кирилл Молчанов допустил резню в Донбассе в случае перехода региона под управление Киева. Его цитирует "МК".
"Глава Украины Владимир Зеленский не всегда может контролировать ситуацию даже в Киеве, тем более у него не будет это получаться в Донецке и Луганске", — считает эксперт.
По его мнению, в ДНР и ЛНР не зря обеспокоены тем, что радикалы могут устроить в регионе беспорядки.
"Что касается отношения к жителям ДНР и ЛНР в целом, то большинство считают их не врагами, а заложниками ситуации", — добавил Молчанов.
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При этом глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов отметил, что вряд ли Минские соглашения перепишут под Украину или сдадут Донбасс на условиях Киева.

"Для этого в России должны произойти какие-то удивительные события. Никак иначе не могут быть перечеркнуты последние семь лет", — заключил специалист.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в регионе начнется резня, если Минские соглашения изменят по желанию Украины.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинУкраина
 
 
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