https://ria.ru/20210503/respiratory-1731037846.html

В Чехии с десятого мая отменят обязательное ношение респираторов

В Чехии с десятого мая отменят обязательное ношение респираторов

В связи с дальнейшим улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии кабмин решил с 10 мая ограничить ношение респираторов лишь местами с большим скоплением... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T22:23

2021-05-03T22:23

2021-05-03T22:23

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

андрей бабиш

здоровье - общество

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ПРАГА, 3 мая – РИА Новости. В связи с дальнейшим улучшением эпидемиологической обстановки в Чехии кабмин решил с 10 мая ограничить ношение респираторов лишь местами с большим скоплением людей, а также внутренними помещениями, сообщил в понедельник на пресс-конференции глава минздрава Петр Аренбергер."Мы возвращаемся к режиму осени прошлого года, когда маски или респираторы были необходимы лишь во внутренних помещениях и в местах большого скопления людей, где невозможно поддерживать санитарную дистанцию в 2 метра, например, в общественном транспорте и на его остановках", - сказал Аренбергер.По словам министра, с 10 мая возобновят работу все пока закрытые магазины с условием одновременного присутствия в них не более одного человека на 15 квадратных метров. Откроются предприятия служб, включая офисы турфирм. Полностью будут работать детсады и начальные школы в 6 краях страны и в Праге, ситуацию в остальных краях кабмин дополнительно обсудит в четверг.На предприятиях и фирмах сохранится обязательное тестирование всех работников, но оно с 10 мая будет проходить уже не дважды, а лишь один раз в неделю.В настоящее время в Чехии больны коронавирусом 42,8 тысячи человек, из них 2378 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 1,63 миллиона человек, выздоровели 1,56 миллиона, скончались 29 365 человек.Первую прививку от коронавируса в десятимиллионной Чехии, получили 3,201 миллиона человек, вторую 1,005 миллиона. Используются вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Как в пятницу сообщил Аренбергер, в мае его ведомство рассчитывает получить от производителей 2,8 миллиона этих вакцин.В понедельник в пражском Конгресс-центре O2-universum открылся крупнейший в стране пункт вакцинации, который ежедневно сможет обслуживать до 7 тысяч человек, но в первый день он смог принять лишь около одной тысячи человек. Ранее премьер Андрей Бабиш заявил, что кабмин поставил целью уже в мае делать около 100 тысяч прививок в день. С 1 июня начнется регистрация на вакцинацию людей с 18 лет, в сентябре минздрав предполагает начать делать прививки детям и подросткам, если целесообразность и безопасность применения препаратов подтвердят проводимые ныне исследования.

https://ria.ru/20210503/koronavirus-1731022621.html

чехия

прага

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коронавирус covid-19, андрей бабиш, здоровье - общество, astrazeneca , johnson & johnson, чехия, прага, в мире