Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом рассказал агентству "Прайм" cоздатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
"Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка", — предупреждает финансист.
Он советует тратить меньше, чем получается заработать и делать ежемесячные фиксированные накопления, пусть и незначительные по сумме. Конечно, есть риск, что их съест инфляция. Поэтому чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. При этом, по словам эксперта, инвестиции в рисковые инструменты никогда не должны превышать десять процентов от всего портфеля. Еще одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль.
"Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть — правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", — резюмирует Клопенко.
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