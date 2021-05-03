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Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше
Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные,... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T02:15
2021-05-03T02:15
егор клопенко
itleaders
klopenko group
россия
инвестиции
общество
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом рассказал агентству "Прайм" cоздатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.Он советует тратить меньше, чем получается заработать и делать ежемесячные фиксированные накопления, пусть и незначительные по сумме. Конечно, есть риск, что их съест инфляция. Поэтому чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. При этом, по словам эксперта, инвестиции в рисковые инструменты никогда не должны превышать десять процентов от всего портфеля. Еще одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль."Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть — правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", — резюмирует Клопенко.
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егор клопенко, itleaders, klopenko group, россия, инвестиции, общество

Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше

02:15 03.05.2021
 
© Fotolia / Tomasz ZajdaМужчина убирает кошелек
Мужчина убирает кошелек - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© Fotolia / Tomasz Zajda
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом рассказал агентству "Прайм" cоздатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.
"Никогда не работайте ради работы — это неправильный подход, который не приведет вас к финансовой независимости и к возможности большого заработка", — предупреждает финансист.
Он советует тратить меньше, чем получается заработать и делать ежемесячные фиксированные накопления, пусть и незначительные по сумме. Конечно, есть риск, что их съест инфляция. Поэтому чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. При этом, по словам эксперта, инвестиции в рисковые инструменты никогда не должны превышать десять процентов от всего портфеля. Еще одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль.
"Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть — правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", — резюмирует Клопенко.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 01:15
Финансист рассказал, как лучше потратить последние деньги
 
Егор КлопенкоITLEADERSKlopenko GroupРоссияИнвестицииОбщество
 
 
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