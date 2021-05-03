https://ria.ru/20210503/rabota-1730794467.html

Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше

Аналитик объяснил, как зарабатывать больше, а работать меньше

Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные,... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T02:15

2021-05-03T02:15

2021-05-03T02:15

егор клопенко

itleaders

klopenko group

россия

инвестиции

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/143592/50/1435925001_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_3a3f42526eb41f769aa2f2e2a1e60467.jpg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Всем, кто стремится к финансовой независимости, нужно научиться ставить цели и работать на их финансовый результат. Цели могут быть разные: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. Об этом рассказал агентству "Прайм" cоздатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.Он советует тратить меньше, чем получается заработать и делать ежемесячные фиксированные накопления, пусть и незначительные по сумме. Конечно, есть риск, что их съест инфляция. Поэтому чтобы защитить их, надо инвестировать свои средства. При этом, по словам эксперта, инвестиции в рисковые инструменты никогда не должны превышать десять процентов от всего портфеля. Еще одно правило — реинвестировать, а не фиксировать прибыль."Финансовая независимость или свобода — очень приятное чувство. Речь не о богатстве или излишестве, а о независимости и свободе. Любой человек сможет этого достигнуть — правда, надо не только хотеть этого, но еще и действовать", — резюмирует Клопенко.

https://ria.ru/20210424/poslednie-1729727176.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор клопенко, itleaders, klopenko group, россия, инвестиции, общество