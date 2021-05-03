Путин поручил перейти к соцказначейству по принципу "одного окна"
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив
МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".
Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход: до конца 2022 года – к предоставлению (по принципу "одного окна") федеральных мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации", - говорится в документе.
При этом до конца 2023 года необходимо обеспечить поэтапный переход к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября 2021 года, далее необходимо докладывать каждые полгода.
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