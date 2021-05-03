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Путин поручил перейти к соцказначейству по принципу "одного окна"
Путин поручил перейти к соцказначейству по принципу "одного окна"
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по... РИА Новости, 03.05.2021
2021-05-03T14:05
2021-05-03T14:05
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход: до конца 2022 года – к предоставлению (по принципу "одного окна") федеральных мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации", - говорится в документе.При этом до конца 2023 года необходимо обеспечить поэтапный переход к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября 2021 года, далее необходимо докладывать каждые полгода.
https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html
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россия, владимир путин, общество

Путин поручил перейти к соцказначейству по принципу "одного окна"

14:05 03.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное заседание президиума Государственного совета и Агентства стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".
Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.
Путин: Все федеральные пособия и пенсии будут оформляться в режиме одного окна - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
21 апреля, 14:24
Путин поручил внедрить принципы социального казначейства в 2022 году
"Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход: до конца 2022 года – к предоставлению (по принципу "одного окна") федеральных мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации", - говорится в документе.
При этом до конца 2023 года необходимо обеспечить поэтапный переход к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября 2021 года, далее необходимо докладывать каждые полгода.
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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