https://ria.ru/20210503/putin-1730994831.html

Путин поручил перейти к соцказначейству по принципу "одного окна"

Путин поручил перейти к соцказначейству по принципу "одного окна"

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по... РИА Новости, 03.05.2021

2021-05-03T14:05

2021-05-03T14:05

2021-05-03T14:05

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 3 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить поэтапный переход: до конца 2022 года – к предоставлению (по принципу "одного окна") федеральных мер социальной поддержки граждан в формате "Социальное казначейство" по факту наступления жизненной ситуации", - говорится в документе.При этом до конца 2023 года необходимо обеспечить поэтапный переход к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг.Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября 2021 года, далее необходимо докладывать каждые полгода.

https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html

https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996075.html

россия

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россия, владимир путин, общество